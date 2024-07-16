Sinop Belediye Başkanı: Turizm sezonunda istenilen hareketliliği görmüyoruz - Son Dakika
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Sinop Belediye Başkanı: Turizm sezonunda istenilen hareketliliği görmüyoruz

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Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, ekonomik nedenlerden dolayı ve yüksek ulaşım fiyatlarından kaynaklı olarak bu sene turizm sezonunda istenilen hareketliliği göremediklerini belirtti.

16.07.2024 17:01  Güncelleme: 18:13
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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Gerek ekonomik nedenlerden dolayı gerek ulaşımdaki yüksek fiyatlardan kaynaklı, yakıtlardaki artıştan kaynaklı olarak bu sene turizm sezonunda istenilen hareketliliği görmüyoruz" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop'un turizm sezonunu değerlendirdi. Gürbüz, ekonomik nedenlerden dolayı istenilen hareketliliği göremediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Turizm sezonu gerek ekonomik nedenlerden dolayı gerek ulaşımdaki yüksek fiyatlardan kaynaklı, yakıtlardaki artıştan kaynaklı olarak bu sene turizm sezonunda istenilen hareketliliği görmüyoruz. Ama bununla beraber Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatilde yaklaşık 160 bin araç Sinop'a girdi. 3 ile çarptığımızda 480 bin yurttaşımız Sinop'ta tatilini geçirmek, akrabalarını ziyaret etmek bu 9 günlük tatili fırsata çevirmek için Sinop'u tercih ettiler. Sezon olarak baktığımızda sezon artık Karadeniz'de iklim değişikliğine bağlı olarak uzadı. 4 ay Karadeniz'e girilebiliyor. Bizim geniş plajlarımız, kumsallarımız bu anlamda her türlü tesislerimiz turizm sezonuna hazırlanmışlardı. Biz de kenti gerek çevre temizliğiyle, gerek plajların halka açılmasıyla, plaj erişim yollarıyla, plajların ücretsiz hale gelmesiyle hazırlamıştık. Denizlere vatandaşlarımız daha kolay erişebilmeye başladılar hem de daha düşük maliyetlerde plajlardan faydalanmaya başladılar.

"Cankurtaran ekibimizi 3 katına çıkardık"

Biz yine bu sene geçen sene yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek için cankurtaran ekibimizi 3 katına çıkardık. 16 tane cankurtaran ve arama kurtarma ekiplerimiz var. Bugüne kadar bir boğulma vakası olmadı. Bu sezonda da olmamasını diliyorum. Yurttaşlarımızın uyarı ve levhalara valiliğimizin ve belediyemizin açıklamalarına önem vermelerini, riskli olan bölgelerde fırtınalı havalarda o bölgelerde denize girmemelerini uyarıyorum. Biz, 12 ay hemşehrilerimizi vatandaşlarımızı Sinop'a davet ediyoruz. Sinop onlar için hem kolay hem daha ulaşılabilir hem de daha ucuz bir kent."

Sinop Belediye Başkanı: Turizm sezonunda istenilen hareketliliği görmüyoruz
Kaynak: ANKA

Metin Gürbüz, Sinop, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Belediye Başkanı: Turizm sezonunda istenilen hareketliliği görmüyoruz - Son Dakika

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