Sinop Boyabat'ta sabah namazında buluşan izcilere camadan düğümü eğitimi verildi - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta sabah namazında buluşan izcilere camadan düğümü eğitimi verildi

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Sinop Boyabat\'ta sabah namazında buluşan izcilere camadan düğümü eğitimi verildi
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Boyabat'ta Diyanet İzcilik Boyabat Osmanlı Oymağı izcileri, Beyazıt Camii'nde sabah namazı buluşmasında bir araya geldi. Namazın ardından izcilere camadan düğümü uygulamalı gösterildi ve programın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği ifade edildi.

Sinop'ta sabah namazında buluşan izcilere camadan düğümü eğitimi verildi.

Boyabat'ta gençlerin hem manevi hem de pratik becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler aralıksız sürdürülüyor. Diyanet İzcilik Boyabat Osmanlı Oymağı izcileri, Beyazıt Camii'nde gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında bir araya geldi. Sabah namazının ardından izciler, temel izcilik becerilerinden biri olan camadan düğümü hakkında eğitim aldı. Eğitimde, aynı kalınlıktaki iki ipin birbirine bağlanması veya bir cismin sarılması amacıyla kullanılan camadan düğümünün nasıl atıldığı uygulamalı olarak gösterildi. İzcilik faaliyetlerinde ve kampçılıkta sıkça kullanılan camadan düğümünün kolay atılıp çözülebilmesi nedeniyle önemli temel düğümler arasında yer aldığı belirtildi.

Manevi değerlerin yaşatılması ve izcilik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen programın, izciler arasındaki birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine de katkı sağladığı ifade edildi.

Kaynak: İHA
BoyabatOsmanlıEğitimGüncelSinopYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Boyabat'ta sabah namazında buluşan izcilere camadan düğümü eğitimi verildi - Son Dakika
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