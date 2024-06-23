Sinop İmam Hatip Lisesi mezunlar buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop İmam Hatip Lisesi mezunlar buluşması

Sinop İmam Hatip Lisesi mezunlar buluşması

Sinop İmam Hatip Lisesi eski dönem mezunları, 18. Geleneksel Mezunlar Günü'nde, Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesinde buluştu.

23.06.2024 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop İmam Hatip Lisesi eski dönem mezunları, 18. Geleneksel Mezunlar Günü'nde, Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesinde buluştu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde düzenlenen mezunlar buluşmasının açılış ve selamlama konuşmasını yapan ÖNDER Sinop İmam Hatipliler Derneği Başkanı İsmail Aksoy, "Bu güzel günü birbirimizi daha iyi tanımak, dostluklarımızı pekiştirmek ve birlikte eğlenmek için bir fırsat olarak değerlendirelim. Unutmayalım ki birbirimize ne kadar değer verirsek o kadar mutlu ve güçlü bir camia oluruz. Bu güzel topluluğu bir araya getirmek için 2007 yılında bu derneği kuran ve öncülük eden Yüksel Sandalcı abiye ve ekibine şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Öyle bir iş yaptılar ve tohum attılar ki 'Tohum saç bitmezse toprak utansın, Hedefe varmayan mızrak utansın, Hey gidi Küheylan koşmana bak sen, Çatlarsan doğuran kısrak utansın' diyen şair Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi güzel işlere imza atmamıza kendileri vesile oldular. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Programda konuşan Merkez Valisi Güngör Azim Tuna, "İmam Hatip Liselerinin özelliği topluma, millete faydalı insan olmaktır. Bu müesseseler zaten o mana da çok büyük bir misyon ifa ettiler. Memleketimizin her köşesinde her kademede, tepeden tırnağa bu müesseselerden mezun olan milyonlarca insan hizmet etti ve etmeye devam ediyor" diye konuştu.

Düzenlenen programa Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan başta olmak üzere çok sayıda eski dönem İmam Hatip mezunları katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Ömer Can, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop İmam Hatip Lisesi mezunlar buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:58 4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma 4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma
21:39 Rusya’da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti
19:56 Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış
19:48 İYİ Partili belediye başkanı, “Lezbiyenler mesken tuttu“ diyerek plajı kapattı İYİ Partili belediye başkanı, "Lezbiyenler mesken tuttu" diyerek plajı kapattı
23:17 TFF’den Türkiye’nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması TFF'den Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması
22:53 Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu’na sahip çıktı Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu'na sahip çıktı
22:50 Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı
22:00 Ateşe resmen benzin döküyor Montella, Arda’nın elinden formasını aldı Ateşe resmen benzin döküyor! Montella, Arda'nın elinden formasını aldı
21:48 Çekya’nın golcüsü Patrik Schick, Türkiye maçında forma giyemeyecek Çekya'nın golcüsü Patrik Schick, Türkiye maçında forma giyemeyecek
20:23 Mourinho özellikle istedi 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe’ye geliyor Mourinho özellikle istedi! 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor
19:35 Sıcaklık rekorlarının kırıldığı kentleri fırtına vurdu Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü Sıcaklık rekorlarının kırıldığı kentleri fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü
18:59 Basın toplantısında duygusal anlar Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu
18:34 DEM Partililerin taziye evindeki provokasyonu ellerinde patladı: Defolun gidin buradan DEM Partililerin taziye evindeki provokasyonu ellerinde patladı: Defolun gidin buradan
18:16 Montella’nın bir bildiği varmış İşte Arda Güler’in yedek kalma sebebi Montella'nın bir bildiği varmış! İşte Arda Güler'in yedek kalma sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 00:07:27. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop İmam Hatip Lisesi mezunlar buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement