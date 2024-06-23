Sinop İmam Hatip Lisesi mezunlar buluşması

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Sinop İmam Hatip Lisesi eski dönem mezunları, 18. Geleneksel Mezunlar Günü'nde, Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesinde buluştu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde düzenlenen mezunlar buluşmasının açılış ve selamlama konuşmasını yapan ÖNDER Sinop İmam Hatipliler Derneği Başkanı İsmail Aksoy, "Bu güzel günü birbirimizi daha iyi tanımak, dostluklarımızı pekiştirmek ve birlikte eğlenmek için bir fırsat olarak değerlendirelim. Unutmayalım ki birbirimize ne kadar değer verirsek o kadar mutlu ve güçlü bir camia oluruz. Bu güzel topluluğu bir araya getirmek için 2007 yılında bu derneği kuran ve öncülük eden Yüksel Sandalcı abiye ve ekibine şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Öyle bir iş yaptılar ve tohum attılar ki 'Tohum saç bitmezse toprak utansın, Hedefe varmayan mızrak utansın, Hey gidi Küheylan koşmana bak sen, Çatlarsan doğuran kısrak utansın' diyen şair Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi güzel işlere imza atmamıza kendileri vesile oldular. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Programda konuşan Merkez Valisi Güngör Azim Tuna, "İmam Hatip Liselerinin özelliği topluma, millete faydalı insan olmaktır. Bu müesseseler zaten o mana da çok büyük bir misyon ifa ettiler. Memleketimizin her köşesinde her kademede, tepeden tırnağa bu müesseselerden mezun olan milyonlarca insan hizmet etti ve etmeye devam ediyor" diye konuştu.

Düzenlenen programa Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan başta olmak üzere çok sayıda eski dönem İmam Hatip mezunları katıldı. - SİNOP