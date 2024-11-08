Sinop KESK'ten Kayyum Atamalarına Tepki - Son Dakika
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Yerel

Sinop KESK'ten Kayyum Atamalarına Tepki

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Sinop KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, kayyum atamalarının emekçilere ve halkın iradesine zarar verdiğini belirtti. Uzun, kayyumların halkı temsil eden seçilmiş belediye başkanlarının yerini aldığını ve yasal sözleşmeleri uygulamadıklarını ifade etti.

08.11.2024 12:56  Güncelleme: 13:45
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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, "Daha önceki dönemlerde de hükümet Belediye Başkanlarının yerine kayyum atamıştı. En başta bir kere biz emekçiler açısından şöyle bir kayıp oluyor. Emekçilerin imzalamış oldukları toplu sözleşmeler var. Kayyum bunları uygulamıyor. Onun dışında Belediye çalışanların da yerini değiştiriyor. Müdürü yerinden alıyor ve kendisi gibi düşünmeyenlere karışıyor. İşinin ehli olmayan dışarıdaki kurumlardan çalışanlar getiriyor. Bu sayede belediyelerdeki çalışma huzuru da kaçıyor" dedi.

Sinop KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, kayyum atamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Atamaların halka etkisinin yanı sıra belediye çalışanlarını da etkilediğini belirten Uzun, bu durumun hak kayıplarına neden olduğunu söyledi. Uzun, şöyle konuştu:

"Kayyum konusunda, hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden halkın iradesi gasp ediliyor. Seçilmiş Belediye Başkanları görevden alınıyor, hapse atılıyor veya görevden alınıp niye alındığı belli olmuyor. Uyduruk gerekçelerle görevden alınmalarına biz de tepki gösteriyoruz. Eğer bu tepkiyi biz göstermezsek, demokrasiye sahip çıkmazsak siyasi iktidarlar bunu pervasızca yapacaklardır. Bugün de, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı. Bunların gerisi gelecek diye düşünüyoruz. Biz, eylemlerimize tüm Türkiye'de olduğu gibi Sinop'tan da ses veriyoruz. Kayyumların yerine tekrar seçilmiş Belediye Başkanlarının geri iade edilmelerini talep ediyoruz. Daha önceki dönemlerde de hükümet Belediye Başkanlarının yerine kayyum atamıştı. En başta bir kere biz emekçiler açısından şöyle bir kayıp oluyor; emekçilerin imzalamış oldukları toplu sözleşmeler var. Kayyum bunları uygulamıyor. Onun dışında Belediye çalışanların da yerini değiştiriyor. Müdürü yerinden alıyor ve kendisi gibi düşünmeyenlere karışıyor. İşinin ehli olmayan dışarıdaki kurumlardan çalışanlar getiriyor. Bu sayede Belediyelerdeki çalışma huzuru da kaçıyor. Kayyum olarak atandıkları için seçimde halka hesap vermeyecekleri için usulsüz bir sürü uygulamaları oluyor. İhalelerde usulsüzlükleri, fesat karıştırma olayları da olmuştu daha önce. Ceza alanlar da oldu. Kayyum olduğu halde görevden alınanlar da oldu. Bunun yanında bir de lükse de çok kaçıyorlar. Geçmiş dönemde Diyarbakır Belediyesinde odasına jakuzi koyduran kayyumlar bile çıkıyor. O yüzden de bu Belediye yönetimleri seçilmiş Belediyeler tarafından yönetilmeli."

Kaynak: ANKA

Musa Uzun, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Hukuk, Yerel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop KESK'ten Kayyum Atamalarına Tepki - Son Dakika

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