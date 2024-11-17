Sinop Lakerda Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Sinop Lakerda Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

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Sinop'ta düzenlenen 5. Lakerda Festivali'nde, en lezzetli lakerdalar yarıştı ve dereceye girenler belirlendi. Ali Dizdaroğlu birincilik ödülünü aldı.

17.11.2024 19:57  Güncelleme: 20:05
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Lakerda Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

SİNOP - Sinop Lakerda Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Sinop Kültür ve Turizm Derneği tarafından bu yıl 5.si düzenlenen Lakerda Festivali'nde en lezzetli lakerdalar belirlendi.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, jüri üyeleri tadım yaparak en lezzetli lakerdaları belirlemeye çalıştı. Torik, palamut gibi balıkların dilim dilim kesilerek salamura edilmesiyle yapılan lakerdaların yarıştığı programda renkli görüntüler oluştu. Birbirinden lezzetli lakerdaların tanıdımı yapan jüri üyeleri verdikleri puanlar ile yarışmanın dereceye giren isimlerini belirledi. Puanlamaya göre Lakerda festivalinde en iyi lakerdayı yapan Ali Dizdaroğlu olurken, ikinci Özgür Demirci, üçüncü ise Fatih Türe oldu. Yarışmada üçüncü olan Fatih Türe'ye ödülünü Sinop Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saim Gürbüz'den aldı.İkinci Özgür Demirci ödülünü Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz'den alırken, birinci Ali Dizdaroğlu ise ödülünü Vali Yardımcı Taner Bolat'tan aldı. Lakerda yarışmasında; 1.olan Ali Dizdaroğlu 40 bin lira ödül, 2.olan Özgür Demirci 25 bin lira ödül alırken, 3. Fatih Türe de 15 bin lira ödül aldı.

Sinop Lakerda Festivali\'nde Ödüller Sahiplerini Buldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop Lakerda Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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