Sinop Merkez Yalı açıklarında alabora olan teknede bir polis öldü, diğeri aranıyor - Son Dakika
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Sinop Merkez Yalı açıklarında alabora olan teknede bir polis öldü, diğeri aranıyor

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Sinop Merkez Yalı açıklarında alabora olan teknede bir polis öldü, diğeri aranıyor
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Sinop Merkez Yalı köyü açıklarında bugün akşam saatlerinde iki polis memurunun bulunduğu tekne alabora oldu. Kıyıya çıkarılan bir polis memuru hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti; kayıp diğer polis memuru için Sahil Güvenlik destekli arama sürüyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta iki polis memurunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu bir polis memuru hayatını kaybetti, diğer polis memurunu arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, bugün akşam saatlerinde Sinop Merkez Yalı köyü açıklarında meydana geldi.

İçerisinde iki kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda teknede bulunan kişilerin Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memuru olduğu belirlendi.

Kazazedelerden polis memuru O.G.Y., ekiplerin müdahalesiyle kıyıya çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. O.G.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayıp olan diğer polis memuru N.Ş.'yi arama çalışmaları ise devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığının hava desteği ile Deniz Polisi ve Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Sinop Merkez Yalı açıklarında alabora olan teknede bir polis öldü, diğeri aranıyor - Son Dakika
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