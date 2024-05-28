Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı: Sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı: Sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Geniş Video İzle

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aynur Er, sokak hayvanlarının uyutulması öngören kanun teklifi taslağına karşı olduklarını belirterek, daha köklü çözümler istediklerini söyledi.

28.05.2024 16:13  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aynur Er, sokak hayvanlarının uyutulması öngören kanun teklifi taslağına karşı olduklarını belirterek, "Daha köklü çözümler, daha insani, daha vicdani, daha dinimize yakışır çözümler istiyoruz" dedi.

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aynur Er, AKP tarafından hazırlanan ve sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa teklifine tepki gösterdi.

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aynur Er, şöyle konuştu:

"Biz dernek olarak insani ve vicdani açıdan bu yasa teklifine karşıyız. Bununla sonuna kadar mücadele etme kararlılığındayız. Bu çocukları sokağa biz atmadık. Bu çocuklar kendi kendine sokakta oluşmadı. Bunun mümkünü yok. Biz bu yasanın sürekli karşısında duracağız. Daha tasarı halindeyken bu kadar büyük infial uyandırdı bu yasa tasarısı. Siyasilerden, sanatçılara, sokaktaki halktan, derneklere herkes bu yasa tasarısını, şu anda tasarı halinde olması halinde bile karşısında. Veterinerler Odası yasanın çıktığı taktirde asla bu yasayı uygulamayacaklarını belirtiyorlar. Tüm toplum karşısında bu yasanın. Sadece küçük bir grubun talebi var. Bu mümkün de değil zaten.

4 milyon köpeği uyutmak Türkiye'nin şu durumdaki bütçesiyle mümkün değil. Başka önlemler düşünülmeli. Yasa tasarısında şöyle bir şey var; sokağa köpeğini atana 50 bin TL ceza diyor. Şimdi niye yapmıyorsunuz bu cezayı? Bir çip muhabbeti çıkardılar. O çip olayında emin olun biz sokaktan cins hayvan topladık. İnsanlar sırf çip taktırmamak için köpeklerini sokaklara attılar. Biz bir dönem de bununla mücadele ettik. Şuanda uyutma dedikleri ilacın bir tanesinin maliyeti 4 bin lira. Kısırlaştırmanın maliyeti 500 TL. Kaldı ki, belediyelerde kısırlaştırıldığı zaman geçen seneki rakamlar bakanlıklar 200 TL gibi bir rakamı belediye bütçesine aktarıyorlar. Çok zor değil bunlar.

Kapsamlı bir çalışmayla 5 yıl sonra biz bu sorunları yaşamayacağız. Biz Sinop'ta bu sorunu yaşamıyoruz. Biz yıllardır dağlara, köylere gidiyoruz. Bir tane ısırılma vakamız yok. Nasıl oluyor bunu da anlamıyorum. Bu ayrı bir sosyolojik ve psikolojik durum. Daha köklü çözümler, daha insani, daha vicdani, daha dinimize yakışır çözümler istiyoruz. Çözüm önerilerini de zaten dernekler sunuyor. Umarım bizi dinlerler."

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı: Sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
Kaynak: ANKA

Sinop, Hayvan Hakları, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı: Sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
15:04 Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi
15:03 Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 17:11:01. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı: Sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement