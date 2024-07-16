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Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe kamu kurum ve kuruluşları, spor kulüpleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Sinoplular mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Sinop Eski Otogar önünde başlayan yürüyüş Sakarya Caddesi üzerinden devam ederek 15 Temmuz demokrasi nöbetinin yapılacağı alanda son buldu. Burada konuşma yapan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, "8 yıl önce bu gece aziz milletimiz tarihimizin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kalmıştır. 15 Temmuz 2016 günü Hain FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletimizin ortaya koyduğu üstün cesaret ile bertaraf edildi. Cumhurbaşkanımızın "Milli iradeye sahip çıkalım" çağrısı üzerine yediden yetmişe aziz milletimiz şehirlerimizin meydanlarına inmiş ve dünya demokrasisi tarihinde görülmemiş bir direniş sergilemiştir" dedi.

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından mehter takımı marşlar söyledi. Program Kuran'ı Kerim tilaveti ile son buldu. - SİNOP