Sinop'ta 23 Nisan kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta 23 Nisan kutlamaları düzenlendi

Sinop\'ta 23 Nisan kutlamaları düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

23.04.2024 15:51  Güncelleme: 15:54
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıldönümü kutlama etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ile başladı. Ardından Türkeli Huzur Dincel Stadında okullar tarafından çeşitli gösterilerle kutlama etkinlikleri gerçekleşti.

Program, İstiklal Marşı ve günün anlam ve öneminin belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve gösterilerin sunulması ile devam etti. Program, resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kutlama etkinliklerine, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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