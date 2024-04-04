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Sinop'ta 300 fidan toprakla buluştu

SİNOP - Sinop'ta, Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle gerçekleşen programda 300 fidan toprakla buluştu.

Osmaniye Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikme programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, anızların yakılmaması gerektiğini belirterek, "Ormanlarımız, ağaçlarımız çocuklarımız gibi, gençlerimiz gibi ülkemizin, yetiş vatanımızın süsü ve zenginliği. Onun için ben her zaman çocuklarımızı, ormanlarımızı, fidanlarımızı hep birbirine benzetirim. Benzetmemizde de fayda var. Çünkü fidanlarımız da geleceğimiz, bu yavrularımız da geleceğimiz. İkisine de gözümüz gibi bakmamız lazım. İkisine de değer verip yetiştirmemiz lazım. Çocuklarımız milletimizin, devletimizin, geleceğimizin teminatı. Şimdi dikeceğimiz fidanlarımız mevcut ormanlarımız, ağaçlarımız da topraklarımızın, vatanımızın geleceğin bekçileri. İkisi bir ara geldiği zaman yeşil vatan diyoruz, cennet vatan diyoruz. Nisan ayı bizim açımızdan çok önemli. Çünkü bu ayda rakamlarımız yüksek. Yangın sayılarımız fazla. Klasik olarak da haziran, temmuz ve ağustos aylarında duyarlı olmamız lazım. Bu konuda ziraat odalarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ortak çalışma yapmaya davet ediyorum. Lütfen anızlarımızı yakmayalım. Anızlar da bir canlı. Geri dönüşüm unsuru olarak toprakla onların buluşması lazım" dedi.

Vali Özarslan'ın, konuşmasının ardından fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinliğe; Sinop İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur ve öğrenciler katıldı.