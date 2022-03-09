Sinop'ta "Baba beni camiye götür" projesi - Son Dakika

Sinop'ta imam hatip okulları tarafından düzenlenen "Baba beni camiye götür" isimli proje yoğun ilgili görüyor.

"Baba beni camiye götür" sloganıyla 6 hafta önce Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Albayrak Hafız İmam Hatip Ortaokulu ve Boyabat İmam Hatip Ortaokulunun ortaklaşa başlattıkları proje geniş katılımla devam ediyor.

Sinop Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Halil Gündoğdu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Projede amaç öğrencilere namazı sevdirmenin yanında babalarıyla birlikte sosyal aktivite yaparak pandeminin olumsuz etkilerinin azaltılması da yer alıyor. Projede, Diyanet İşleri Başkanlığının 'Cuma geceleri ailece camide buluşuyoruz" projesi ile de entegre edilerek her hafta perşembe günü yatsı namazında Boyabat merkezde bulunan farklı bir camide yatsı namazı kılınıyor. Namazın ardından öğrencilere ikramlar eşliğinde okçuluk, halat çekme, bilek güreşi, zeka oyunları vb. gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Projede şimdiye kadar Merkez Camisi, Çamlıca Camisi, Hacı Ergün Gürbüz Camisi, Esentepe Fatih Camisi, Kaya Camisi, Necdet-Medine Küçükbaş Camisi şenlendirildi" dedi. - SİNOP