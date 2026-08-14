Sinop'ta balıkçılık sezonu öncesi önemli mesaj: "Bu yıl Türkiye halkı balığa doyacak" - Son Dakika
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Sinop'ta balıkçılık sezonu öncesi önemli mesaj: "Bu yıl Türkiye halkı balığa doyacak"

Sinop\'ta balıkçılık sezonu öncesi önemli mesaj: "Bu yıl Türkiye halkı balığa doyacak"
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Sinop'ta balıkçılık sektörü toplantısında yeni sezon değerlendirildi. Birlik yöneticileri, bu sezon palamudun bol olacağını ve Türkiye halkının balığa doyacağını belirtti. Ayrıca Sinop Üniversitesi'nde Balıkçılık Teknolojisi bölümü açılacağı açıklandı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Merkez Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Nihat Önder, "Bu sezon denizde palamudun çok bol olacağını gösteriyor. Geçen yıl pek azdı ama bu yıl Türkiye halkı balığa doyacak" dedi.

Sinop'ta balıkçılık sektörünün sorunlarını ve çözüm önerileri değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantı kapsamında kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan birlik yöneticileri, Sinoplu balıkçılarla da bir araya gelerek yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Sinop'un önemli bir balıkçılık ve su ürünleri kenti olduğunu belirten Turan Öztürk, kentte iki gün boyunca çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve meslektaşlarıyla verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi. Öztürk, Sinop Valiliği, Belediyesi ve uzun yıllardır destek veren Sinop Üniversitesi'ni ziyaret ettiklerini ifade etti.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık Daire Başkanı'nın da katılarak balıkçılara önemli bilgilendirmelerde bulunduğunu aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"Sinop bir balıkçı kenti; işleme tesisleriyle, balıkçısıyla, kooperatifleriyle, her şeyiyle. Ama eksiklerimiz var. Bunları inşallah Sür-Koop yönetiminde, güçlü bir Sinop'la, ekip olarak; hem Türkiye genelindeki diğer yönetim ve arkadaşlarımızla beraber, bilimin de desteğiyle bu dönemde aşmayı planlıyoruz. Denizden çok güzel örnekler var bu yıl. Fakat bu örneklerin bol olması, balığın bol olması, balıkçımızın refah seviyesini artıracak anlamına gelmiyor. Bunu en iyi şekilde pazarlamak, katma değerli ürün haline dönüştürmek için birlik ve beraberlik içinde; soğuk zincirle, hijyenik ortamda, işleme tesislerine ve halkımıza arz yönünde ulaştırılmasının çok önemi var. Buradan bunu hep birlikte geçmiş sezon hamside yaşadığımız, 'Çok çalışarak zarar ettik.' diyen reislerimizin palamutta ve önümüzdeki yine hamsi sezonunda, diğer çeşitlerde de aynı duruma düşmesini engelleyerek, daha kontrollü, daha bilinçli şekilde avcılık sezonunun geçmesini temenni ediyorum."

"ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE YAT KAPTANI, GEMİCİ EĞİTİMİ VE STCW YENİLEME KURSLARINI BAŞLATACAĞIZ"

Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Merkez Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Nihat Önder, Sinoplu balıkçılar için üniversiteyle iş birliği içinde Balıkçılık Teknolojisi bölümünün açılacağını belirterek, bunun kent balıkçılığı açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Önder, şunları kaydetti:

"Üniversitenin yüksekokulunda 30 kişilik bir kontenjan olacak. Oradan yetişen bir öğrenci balıkçılığın her ilmini, bilimini öğrenmiş olacak. Balık avlamaktan tutun da işlemesine kadar, yani her yönüyle eğitim almış, diplomalı bir balıkçı olacak. Sinop'ta bu ilk defa başlayacak. Üniversitedeki hocalara bu arkadaşlarımıza bir de gemi adamı cüzdanı almak için üniversitede bir birim açılsın dedim. Çünkü Sinoplu gençler ve balıkçılar evraklarını burada yaptıramıyorlar. Samsun'a ve İstanbul'a gidiyorlar. O da onlar için çok büyük masraf oluyor. En kısa zamanda üniversite bünyesinde yat kaptanı, gemici eğitimi, aşçı eğitimi, yenileme ve STCW yenileme kurslarını burada başlatacağız. Bu sezon denizde palamudun çok bol olacağını gösteriyor. Geçen yıl pek azdı ama bu yıl Türkiye halkı balığa doyacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta balıkçılık sezonu öncesi önemli mesaj: 'Bu yıl Türkiye halkı balığa doyacak' - Son Dakika

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