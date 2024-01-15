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Sinop'ta buzlanma nedeniyle kayan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta buzlanma nedeniyle kayan araç takla attı: 1 yaralı

Sinop'ta buzlanma nedeniyle kayan ticari taksi takla attı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Karakum Gezi Yolu'nda meydana geldi. Emrah Taştutan yönetimindeki ticari taksi, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Yaralı kadın, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araç ise çekici tarafından otoparka çekildi.

15.01.2024 - 00:39,
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Sinop'ta buzlanma nedeniyle kayan araç takla attı: 1 yaralı

SİNOP - Sinop'ta buzlanma nedeniyle kayan ticari taksi takla attı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Karakum Gezi Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Taştutan yönetimindeki 57 T 0026 plakalı ticari taksi, buzlanma nedeni ile kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan Emine Pekmezci hafif yaralandı. Yaralı kadın, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araç ise çekici tarafından otoparka çekildi.

Sinop\'ta buzlanma nedeniyle kayan araç takla attı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop'ta buzlanma nedeniyle kayan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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