Sinop'ta Ceviz Satışları Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Ceviz Satışları Düşüyor

27.02.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta pazar esnafı, yüksek fiyatlar ve düşen alım gücü nedeniyle ceviz satışlarının azaldığını belirtiyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta ceviz satışı yapan pazar esnafı Ersan Öztürk, "Satışlarımız yok. Günden güne satışlarımız düşüyor. 5 kilogram alan vatandaş şimdi 2 buçuk kilogram alıyor veya 1 kilogram alıyor" dedi. Nezahat Tekin ise "Piyasada para yok. 33 senedir en kötü yılımız bu yıl. Ramazanda hiç böyle olmuyordu. Alım gücü yok" diye konuştu.

Sinop'ta pazarda ceviz satan Ersan Öztürk, alım gücünün düşmesi ve artan maliyetler nedeniyle satışların azaldığını söyledi. Öztürk, şöyle konuştu:

"Ürünler çok pahalı olduğu günden güne satışlarımız düşüyor"

"Geçen sene cevizin kilogramını en fazla 200 liraya satıyorduk. Bu sene 300 liraya yakın satıyoruz. Yarı yarıya da diyebilirim ama bunda geçen senenin don olayı çok fazla. Bu sene 280 lira gibi başlayan fiyatlarla satıyoruz ama haziran ayına doğru 300 liraya bulma ihtimali olur. Bazı yerlerde 300 liraya da satılıyor. Satışlarımız yok. Çok pahalı olduğu için günden güne satışlarımız düşüyor. 5 kilogram alan vatandaş şimdi 2 buçuk kilogram alıyor veya 1 kilogram alıyor. Ramazan ayında da biraz daha işlerimiz düştü ama ceviz satışımız normalde de zaten öyle oluyor."

"Alım gücü yok"

Ceviz satışı yapan Nezahat Tekin ise "Satışlarımız çok düşük. Eskiye nazaran çok düşük. 33 senelik pazarcıyım ben. Çok düştü işlerimiz bu ara. Piyasada para yok. 33 senedir en kötü yılımız bu yıl. Ramazanda hiç böyle olmuyordu. Zayıf olmuyordu. Günde 8-10 çuval, en az 4-5 satıyorduk. Tabii şu anda gitmiyor. Bir çuval bile satamıyoruz günde. Alım gücü yok. Hem her şey çok pahalı. İnsanlar cevizi lüks sayıyor herhalde biraz. Değil aslında. Lüks değil. İnsanların başka ihtiyaçları daha önemli. Mübarek gün sonuçta. Her şeye çok pahalı diyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Ceviz Satışları Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:51:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Sinop'ta Ceviz Satışları Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.