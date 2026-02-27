Sinop'ta Ceviz Satışları Düşüyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta ceviz satışı yapan pazar esnafı Ersan Öztürk, "Satışlarımız yok. Günden güne satışlarımız düşüyor. 5 kilogram alan vatandaş şimdi 2 buçuk kilogram alıyor veya 1 kilogram alıyor" dedi. Nezahat Tekin ise "Piyasada para yok. 33 senedir en kötü yılımız bu yıl. Ramazanda hiç böyle olmuyordu. Alım gücü yok" diye konuştu.

Sinop'ta pazarda ceviz satan Ersan Öztürk, alım gücünün düşmesi ve artan maliyetler nedeniyle satışların azaldığını söyledi. Öztürk, şöyle konuştu:

"Ürünler çok pahalı olduğu günden güne satışlarımız düşüyor"

"Geçen sene cevizin kilogramını en fazla 200 liraya satıyorduk. Bu sene 300 liraya yakın satıyoruz. Yarı yarıya da diyebilirim ama bunda geçen senenin don olayı çok fazla. Bu sene 280 lira gibi başlayan fiyatlarla satıyoruz ama haziran ayına doğru 300 liraya bulma ihtimali olur. Bazı yerlerde 300 liraya da satılıyor. Satışlarımız yok. Çok pahalı olduğu için günden güne satışlarımız düşüyor. 5 kilogram alan vatandaş şimdi 2 buçuk kilogram alıyor veya 1 kilogram alıyor. Ramazan ayında da biraz daha işlerimiz düştü ama ceviz satışımız normalde de zaten öyle oluyor."

"Alım gücü yok"

Ceviz satışı yapan Nezahat Tekin ise "Satışlarımız çok düşük. Eskiye nazaran çok düşük. 33 senelik pazarcıyım ben. Çok düştü işlerimiz bu ara. Piyasada para yok. 33 senedir en kötü yılımız bu yıl. Ramazanda hiç böyle olmuyordu. Zayıf olmuyordu. Günde 8-10 çuval, en az 4-5 satıyorduk. Tabii şu anda gitmiyor. Bir çuval bile satamıyoruz günde. Alım gücü yok. Hem her şey çok pahalı. İnsanlar cevizi lüks sayıyor herhalde biraz. Değil aslında. Lüks değil. İnsanların başka ihtiyaçları daha önemli. Mübarek gün sonuçta. Her şeye çok pahalı diyorlar" dedi.