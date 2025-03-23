Sinop'ta CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçimine Yoğun İlgi - Son Dakika
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Sinop'ta CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçimine Yoğun İlgi

Sinop'ta gerçekleştirilen CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine vatandaşların katılımı yüksek oldu. Eski AK Partili Sinop Belediye Başkanı Hamza İnce'nin de katıldığı seçimde adalet vurgusu yapıldı. CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, partideki yeni üye katılımını ve seçimin önemini vurguladı.

23.03.2025 18:20  Güncelleme: 20:44
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Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için vatandaş sandıklara akın etti. Adalet için sandıklara geldiğini söyleyen vatandaşlar, CHP'ye de üye oldu. Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde yapılan ön seçime eski AK Partili Sinop Belediye Başkanı Hamza İnce de katılarak oyunu kullandı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek oldu.

Sinop'ta, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için vatandaşların sandıklara katılım yüksek oldu. Adalet için sandıklara geldiğini söyleyen vatandaşlar, CHP'ye de üye oldu. Ön seçimi değerlendiren CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, şöyle konuştu.

"CHP müdahalelere de hiçbir zaman izin vermemiştir"

"Bildiğiniz üzere Genel Başkanımızın yaklaşık 45 gün kadar önce bir çağrısı vardı. 'Cumhurbaşkanı adayımızı tüm üyelerimizin katılımıyla birlikte seçeceğiz' demişti. O günden beri partimize yoğun katılımlar vardı. Sinop il genelinde partide üye sayımızın yüzde 15'i kadar yeni üyemiz vardı. Türkiye genelinde 250 bin yeni üyelik var. 19 Mart şafağında başlayan haksızlık, demokrasi darbesinin neticesinde ise o günden bugüne dek aramıza o sayının çok daha üzerinde üye katılımı gerçekleşti. Bildiğiniz üzere yaklaşık 4 gün önce almış olduğumuz bir kararla dayanışma sandığı kurmuştuk. Bugün sadece Sinop il merkezinde şu an 10 binin üzerinde, il genelinde ise 20 bine yakın dayanışma sandığı oyu kullanılmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi demokrasiden yana atan, adaletten, hukuktan yana atan tüm fertleriyle beraber bugün bir şölen gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yine arka tarafta genç arkadaşlarımızın üye yazımı devam ediyor. Bugün itibarıyla gururla söyleyebiliriz ki, bir aylık zaman zarfında yaptığımız üyenin 2 katı kadar şehir merkezinde bir üye katılım var aramızda. İl genelinde bu rakam bin 500 civarı. Adana'dan da az önce bir haber geldi; 11 bin civarı. Türkiye'nin her yerinde benzer durum söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi yüz yılı aşkın süredir, görevine devam eden, vazifesine devam eden, ülkeyi kuran, ülkenin çimentosu olan ve teminatı olan bir partidir. Kendisine karşı müdahalelere de hiçbir zaman izin vermemiştir. Halk da sahiplenmiştir."

Oy kullanan İbrahim Küçük, "Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte gücümüzü göstermek için, sessimizi Türkiye'ye, Tayyip'e, saraya duyurmak için buradayız. Büyük bir haksızlık var. Biz bunun üstesinden geleceğiz. Her şey İmamoğlu'nun dediği gibi çok güzel olacak. İnanıyoruz" dedi.

Oy kullanan Sermin Çetinkaya ise, "Hak, hukuk, adalet için buradayım. Bir gün hepimize adalet gerekecek" diye konuştu.

Eski AK Partili Sinop Belediye Başkanı Hamza İnce de oy kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçimine Yoğun İlgi - Son Dakika

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