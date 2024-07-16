Sinop\'ta Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaptı

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta liman içinde 16 dalgıç tarafından deniz dibi temizliği yapıldı. Eğitmenler ve öğrenciler denizden çuvallar dolusu çöp çıkardı.

Sinop Eğitim Programları Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği, Sinop Üniversitesi Su Altı Teknolojisi eğitmenleri ve öğrencileri tarafından denizde dip temizliği yapıldı. Eğitmenler ve öğrenciler denizden çuvallar dolusu çöp çıkardı.

Sinop Eğitim Programları Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği Başkanı İrem Ebru Kuru, denizden özellikle plastik atık çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Bu proje Eğitim Programları ve Evrensel Kültürel Aktiviteler Derneği'nin Avrupa dayanışma programı yüksek öncelikli bölgelerde gönüllü takımların projesi. Biz burada bu proje kapsamında Karadeniz'in sürekli kirlenen doğal yaşamını öne çıkarmak için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda diğer çeşitliliğin, canlı yaşamının devamını istiyoruz. Sinop, Karadeniz'de en çok çöp biriken bir bölge. Birçok nehrin akıttığı pis sularla birlikte bir çok plastikler, özellikle mikro plastikler çevreye ve su altı yaşamına çok zarar veriyor. Dolaylı olarak insan yaşamına da zarar veriyor. Çünkü, bu balıkları insanlar yiyor. Biz bu yaptığımız projeyle temizlik yapıyoruz. Öncelikle plaj temizliği yaptık. Daha sonra bu haftada su altı temizliği yapıyoruz. Şu ana kadar sudan çıkardığımız çöplerin içerisinde birçok sayıda plastik bulunuyor. Hastane atıklarına kadar çöp bulunuyor."

"Hem suyun hem de karasal ortamın temizliği çok önemli"

Sinop Üniversitesi Su Altı Teknolojisi öğrencisi Enes Aşkın Yetiş, "Su altında ilginç diyebileceğim birçok çöp var. Gerçekten buraları bu çöplerin nasıl atıldığı hakkında hayal gücüm yeterli olmuyor. Çünkü, su altında inanılmaz şeyler var. Çok eski ya da çok yeni çöpler var. Biz de bunları temizleyip limanları daha temiz hale getirmek için çalışıyoruz. Bugünkü dalışımız da bunun içindi. Daldık, çöpleri çıkardık ve dalışımızı tamamladık. Arkadaşlarımla beraber iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise "Çok iyi bir farkındalık yarattılar. Karadaki çöpleri atıkları toplamak daha kolay. Hatta denizin üzerindeki atıkları toplamak kolay ama su altını toplamak gerçekten zor. Arkadaşlarımız saatlerdir uğraşıyorlar. Denizin altından çöpleri toplayabilmek çıkarabilmek bir de bir o kadar riskli. Biz hemşehrilerimize Sinop'u ziyarete gelen ziyaretçilerimize, misafirlerimize özellikle dikkat etmelerini istiyoruz. Hem suyun hem de karasal ortamın temizliği çok önemli."

Denizden çıkarılan atıklar Sinop Belediyesi temizlik işçileri tarafından toplandı.