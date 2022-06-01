Sinop'ta denizden çuvallar dolusu çöp çıktı - Son Dakika
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Sinop'ta denizden çuvallar dolusu çöp çıktı

01.06.2022 15:57

Sinop'ta denizden çuvallar dolusu çöp çıktı7 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla su altı teknolojisi öğrencileri denizden çuvallar dolusu çöp çıkardı.

Sinop'ta denizden çuvallar dolu su çöp çıktı

SİNOP Türkiye 1-7 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla su altı teknolojisi öğrencileri denizden çuvallar dolusu çöp çıkardı. Çıkan çöpler su altı kamerasıyla görüntülenirken denizden atılmış alkol şişelerini kendine yuva yapan balıklar ise vicdanları acıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürdürülebilir, doğa ile uyumlu ve daha temiz yaşam vurgusuyla imzaladığı genelge ile 1- 7 Haziran tarihlerinde kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinde Sinop Üniversitesi Su Altı Teknolojisi öğrencileri çuvallarla birlikte denize daldı. Kısa sürede sadece kıyı kesiminden yüzlerce alkol şişesi ve pet şişesi toplayan dalgıçlar, doldurdukları çuvalı karaya çıkardı. Denizden balıkçı ağları, cep telefonu, dubalar ve levhalar çıktığı görüldü.

"Böyle bir malzemenin çıkmış olması en basit ifadeyle facia"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Salih Livaoğlu, "81 ilimizde bakanlığımızca faaliyetler düzenleniyor. Biz de bu faaliyetler çerçevesinde bu haftanın her gününe yerleştirilmek üzere faaliyetler düzenliyoruz. Faaliyetlerin ilki bugün çevre bilincini çevreye ait duyarlılığı arttırmak adına deniz içerisinden temizlik faaliyetini düzenledik. Tabii, gördüğümüz manzara çok iç açıcı değil. Burada bugüne kadar yapılmış olan hataların tekrar üretmemesi ve çıkan malzemelerin tümü halkımız tarafından görüldükten sonra duyarlılığın biraz daha artacağı kanaatindeyim. Ben böyle bir tablo beklemiyordum açıkçası. Birkaç bir şey çıkar diye hesap ediyorduk ama bu kadar kısa sürede böyle bir malzemenin çıkmış olması en basit ifadeyle facia" dedi.

"Balıklar artık kendilerine bu nesnelerin içine yuva yapmışlar"

Su Altı Teknolojisi öğrencisi Kenan Can, "Bizim denizde ilginç bulduğumuz şey su altında olmaması gereken nesnelerin su altında bulunmasıydı. Tamamıyla su altını gereksiz kirleterek doğaya çok büyük zararlar veriyor. Bulunmaması gereken lastik, alkol şişeleri, bıçaklar, telefon gibi şeyler. Balıklar artık kendilerine bu nesnelerin içine yuva yapmışlar. Biz bu şişeleri çıkarırken içinden balıklar çıktı. Artık kendilerine yuva yapmışlar" diye konuştu.

Sinop'ta denizden çuvallar dolusu çöp çıktı
Sinop'ta denizden çuvallar dolusu çöp çıktı
Sinop'ta denizden çuvallar dolusu çöp çıktı
Sinop'ta denizden çuvallar dolusu çöp çıktı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta denizden çuvallar dolusu çöp çıktı - Son Dakika


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