Sinop'ta Engelliler Haftası Etkinlikleri: Özelim Çocuk Korosu ve Karma Sanat Sergisi

Sinop'ta "Özelim Çocuk Korosu ve Karma Sanat Sergisi"

SİNOP - Sinop'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında "Sinop'ta Özelim Çocuk Korosu ve Karma Sanat Sergisi" etkinliği düzenlendi.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Sinop Özel Eğitim Okulu Müdürü Melih Can Yılmaz, günün anlam ve önemine dair konuşmasında, Engelliler Haftası'nın farkındalık oluşturmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Yılmaz, "Engelliler Haftası, farklılıkların en büyük zenginlik olduğunu anlamak ve önyargıları sorgulamak için önemli bir fırsattır. Öğrencilerimiz bu gösteri için büyük özveriyle çalışarak kendi sınırlarını aşmayı başardılar" dedi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan "Sinop'ta Özelim Çocuk Korosu", seslendirdikleri şarkılarla salondaki izleyicilere hem duygusal hem coşkulu anlar yaşattı. Çocuk korosu, performanslarıyla ayakta alkışlandı.

Müzik dinletisinin ardından özel bireylerin el emeğiyle hazırladığı eserlerin yer aldığı Karma Sanat Sergisi'nin açılışı yapıldı. Resim, seramik, el işi ve çeşitli sanat dallarındaki çalışmalardan oluşan sergi, protokol üyeleri ve vatandaşların ilgisini çekti. Katılımcılar, sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Program, çocuk korosunun halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Etkinliğe Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ve çok sayıda vatandaş katıldı.