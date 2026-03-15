Sinop'ta Et Fiyatları Yüksek, Balığa Yönelim Artıyor

Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta 10 yıldır kasaplık yapan Ayhan Koca, yurttaşın fiyatı uygun olduğu için et yerine balığa yöneldiğini, bazı yurttaşların ise 150-200 liralık kıyma aldıklarını ifade etti.

Ekonomik darboğaz yurttaşları da esnafı da zorluyor. Sinop'ta 10 yıldır kasaplık yapan Ayhan Koca, her geçen gün vatandaşların alım gücünün düştüğünü dile getirdi.

Kasap Koca, ramazanda et ve kıymaya talep bulunduğunu ancak en çok talebin hamside olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Fiyatı uygun olduğu için insanlar balığa yöneliyor. Kıyma alanlar daha çok. Genelde kilo bazında değil de yarım kilo, 150-200 liralık düşük bütçeli; en azından sofrada bir kıyma olsun veya da et olsun diye alan vatandaşlar var. 20-30 liralık kıyma alanlar bile var şu an. Alım gücü bayağı bir düştü. Ama ekseri olarak marketlerde kıyma daha ucuz. Ekseri millet, müşteri ona yöneliyor. Orada genelde kıymanın kilogramını 480'e satan yerler var, 600'e satan yerler var, 800'e bile satan yerler var. Rekabet daha fazla. Kasapların işini biraz daha zora sokuyorlar. Milletin alım gücü kalmadı. Geçen seneye göre bu sene daha kötü. Millet, geçen seneye göre bu sene daha az almaya gayret ediyor."

"Aracılar olduğu için fiyatlar yükseliyor"

Kasap Enver Cezayir ise 2-3 yıl önce 450 lira civarında olan kıymanın 900 liraya yükseldiğini belirtti.

İnsanların artık kasaplardan çok hazır kıymaya yöneldiklerini ifade eden Cezayir, bu sebeple işlerinin düştüğünü söyledi.

Cezayir, şunları kaydetti:

"Mevsiminde balığa yöneliyor zaten insanlar. Yaklaşık 20 gün balık ister istemez bizi etkiliyor. Ondan sonra ihtiyaca göre ete devam ediyor insanlar. Et fiyatlarında seneye daha çok artış olabilir. Çünkü bu hastalıklardan dolayı hayvan kaybı çok. Köylerde çoğu insan üretimi bırakmaya başladı. Mesela bizim köyde 60 hane varsa bunun çok olsa 15 hanede hayvan kaldı. Yani çoğu bıraktı. Şirketleşmeye de yönelmeye başladı bu iş. Aracılar olduğu için fiyatlar yükseliyor biraz da. Yani direkt üretenden kasaba gelmiyor. Aradaki insanlar olduğu için hep o yüzden biraz da maliyetler yükselmeye başladı."

"Artık et alamıyoruz"

İbrahim Coşkunarslan isimli vatandaş ise, "Evden benden kıyma istediler. Kıymanın kilosu 900 lira. Şimdi yarım kilo kıyma almam lazım. Benim günlüğüm zaten 2 bin lira. Kıymaya veriyoruz 900 lira. Günümün yarısı gitti. Bu nasıl olacak böyle? Kasaba girmeye korkuyor insan. Vatandaş bu şekilde nasıl geçinecek? Sonumuz nasıl olacak hiç belli değil. Buna bir çözüm, bir çare… Buna hükümetin bir el atması lazım. Kasabın önünden geçerken korkuyorum. Artık et alamıyoruz" dedi.