Sinop'ta Evlilik ve Boşanma Artışta - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta Evlilik ve Boşanma Artışta

TÜİK verilerine göre Sinop'ta evlenmeler %3.3, boşanmalar %5.6 oranında arttı.

24.02.2025 16:28
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sinop'ta evlenmeler yüzde 3,3, boşanmalar yüzde 5,6 arttı.

TÜİK 2024 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre Sinop'ta evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarak 2024 yılında bin 300 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 5,7 oldu. Sinop bu oranla kaba evlenme hızı sıralamasında 81 il içerisinde 70. sırada yer aldı. Boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 488 oldu. Kaba boşanma hızı ise binde 2,14 oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşı, 2024 yılında erkekler için 28,4, kadınlar için ise 26,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,4 yaş olarak gerçekleşti. Bu yaş farkı ile Sinop ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu 22. il konumunda.

2024 yılında boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 1-5 yılı içerisinde, yüzde 25,4'ü evlilik süresi 16 yıldan fazla olan çiftler arasında, yüzde 20,7'si evlilik süresi 6-10 yıl arası olan çiftler arasında, yüzde 16,0'sı ise evlilik süresi 11-15 yıl arası olan çiftler arasında gerçekleşti. Evliliklerinin henüz ilk yılı dolmadan boşananların sayısı 22 olurken, toplam boşanma içerisindeki payı yüzde 4,5 oldu.

Sinop'ta 96 boşanma ile kadınlarda boşanmanın en fazla görüldüğü yaş grubu 35-39 olur iken, erkeklerde en fazla boşanma 90 adet ile 40-44 yaş grubunda gerçekleşmişti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Evlilik ve Boşanma Artışta - Son Dakika

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