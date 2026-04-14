Sinop'ta Fide Satışı Düştü

14.04.2026 13:19
Artan maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle Sinop'ta fide satışları yüzde 80 azaldı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta 20 yıldır fide satışı yapan Barış Görgeç, "Geçen sene 10 liraya sattığımız bir ürün bu sene 25 lira oldu. Ama satış o oranda artık düşüyor. Bu sene tam sezonun ortasındayız ama ona rağmen hiç iş yok. Satışlarımız yüzde 80 oranında düştü. Bu maliyet ve girdilerle alakalı. Vatandaşın alım gücüyle de doğru orantılı. 10 tane fide alsa vatandaş 500 lira gibi bir rakam tutuyor. Kaç kişi verebilir?" dedi.

Sinop'ta fide satışı yapan esnaf, artan maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle satışların büyük oranda gerilediğini söyledi. Esnaf fiyatlar yükselirken vatandaşın gelirinin aynı oranda artmamasının talebi ciddi şekilde azalttığını belirtti. Fide satışı yapan Barış Görgeç de önceki yıllarda yoğun olan işlerin artık durma noktasına geldiğini ifade etti.

Görgeç, şunları söyledi:

"Her geçen sene zorlaşıyor. Girdiler çok ciddi şekilde artıyor. Geçen sene 10 liraya sattığımız bir ürün bu sene 25 lira oldu. Ama satış o oranda artık düşüyor. Her geçen sene daha da düşüyor. Bu sene tam sezonun ortasındayız ama ona rağmen hiç iş yok. Satışlarımız yüzde 80 oranında düştü. Bu maliyet ve girdilerle alakalı. Vatandaşın alım gücüyle de doğru orantılı. 10 tane fide alsa vatandaş 500 lira gibi bir rakam tutuyor. Kaç kişi verebilir? Nasıl olacak? Bizim ürünlerde 10 liralık ürün 25 lira olunca yüzde 150 artmış oluyor. Vatandaşın geliri yüzde 20 arttı. Biz ürünlerimizde tamamen dışa bağımlıyız. Gübre dışarıdan geliyor. Torf dışarıdan geliyor. Tohumun yüzde 80'i dışarıdan tedarik. Öyle olunca çoğu dolar bazlı oluyor. 100 kişi soruyor ama imkanlardan sebep 2 kişi alabiliyor. Soran çok, meraklısı çok, heveslisi çok, tam da fide zamanı ama dediğim gibi alım gücüyle doğru orantılı bu işler. Sinop mutlu bir şehir ama işte hal bu. Çok da mutlu değiliz artık. Eskisi gibi değiliz."

İşletme personeli Şaduman Çakır ise, "Emeklilerin aylık para miktarlarında çok düşüş var. Her sene düşüyor. Geçen seneye göre satışlarımız yarı yarıya düştü. Önceden burada sıra oluyordu ama artık sadece müşteri bekliyoruz. Vallahi nasıl olacak Allah biliyor artık. Bekliyoruz, duruyoruz, bakalım ne olacak? Ben de emekliyim, kendimden biliyorum. Hani ben emek ediyorum, buradan alıyorum, öyle böyle getiriyorum ama maaşım yetmiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Advertisement
