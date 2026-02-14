Sinop'ta Fırtına Arı Kovanlarını Harabe Etti

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatakgeriş köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, köydeki arı kovanlarına zarar verdi. Fırtınanın etkisiyle, köy muhtarı Ergün Yıldırım'a ait arılığın çatısı uçtu. Çatının uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatakgeriş köyü, dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına etkili oldu. Köyde arıcılıkla uğraşan köy muhtarı Ergün Yıldırım'a ait arılıkların bir bölümü fırtınanın etkisiyle hasar gördü.

Yıldırım, "Köyde büyük bir fırtına çıktı. O fırtına arılığımı yerle bir etti. Gördüğünüz gibi, tüm kovanlarımız darmadağın oldu. Halimiz kötü, olduğu gibi dağıttı arılığı. Kapalı bir arılığımız vardı ama onu dağıtamadı, ancak oradaki kısımlar tamamen dağıldı. Burada Allah'a şükür bir şey olmadı, ama diğer tarafı olduğu gibi harabe durumda. Durum vahim" dedi.