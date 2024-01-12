Sinop'ta fırtına nedeniyle balıkçı gemileri limana sığındı

SİNOP - Sinop'ta ortaya çıkan fırtınalı hava balıkçı gemilerinin limana sığınmasına neden oldu. Sinop iskelesine bağlanan gemiler de balıkçıların çalışması devam ediyor. Ağlarını onaran balıkçılar fırtınanın dinmesini bekliyor.

Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı sonrası balıkçı gemileri Sinop limanına sığındı. Öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına balıkçı gemilerinin denize açılmasına engel oldu. Birkaç gün etkili olacak fırtına da limana sığınan gemiler de çalışmanın devam ettiği görüldü. Avlanma sırasında deforme olan balık ağlarının onarımını yapamayan balıkçılar ağların onarımını yapmaya başladı bir taraftan da yeni ağlar örülmeye devam etti. Fırtınalı havayı fırsat bilen balıkçılar eksiklerini tamamlayarak fırtınasız günler de yeniden denize açılmak için sabırla beklemeye devam ediyor.

Balıkçı Engin Terzi, deniz de daha verimli avlanma yapmak için boş zamanda ağ onarımı yapmanın önemine dikkat çekti. Terzi "Şu an da fırtına var dolayısıyla ağların bakım onarım işlerini yapıyoruz. Denizde sıkıntı çekmemek için eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz . Hava açtığı zaman yeniden avcılığa devam edeceğiz. Çalışma zamanı eksikleri gideremiyoruz, yoğun oluyoruz. Boşluk bulduğumuz vakit eksikleri hazırlayıp denizde daha verimli bir avlanma yapabilmek için uğraşıyoruz" dedi.

Balıkçı Mehmet Deveci yaptığı açıklamada, "Biz de fırtınadan dolayı limana geldik. Eksiklerimizi tamamlıyoruz hamsi ağlarının beş gözlerini dikiyoruz. Bu şekilde vakiti değerlendiriyoruz. Hava esiyor denize çıkamıyoruz bizde ağlarımızın tamirini yapıyoruz" diye konuştu.

Fırtınalı havanın dinmesini bekleyen balıkçılar deniz yasağının üç gün süreli olduğunu söyledi. Üç günlük sürede balıkçılar çalışmalarına devam edecek.