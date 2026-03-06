Sinop'ta Geleneksel "Helesa Yürüyüşü" Bu Kez Sma Hastası Uras Bebek İçin Gerçekleşti - Son Dakika
06.03.2026 13:54  Güncelleme: 14:57
Sinop’ta ramazanda geleneksel olarak gerçekleştirilen "Helesa yürüyüşü" SMA hastası Uraz Çağrı bebek için dayanışma etkinliğine dönüştü. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Yüzde 6'larda olan kampanyada yüzde 85, 86 seviyesine geldik. Helesa geleneği bir dayanışma, bir birlikteliğin iz düşümü. Çok da yakıştı bu sene Uras Çağrı bebeğe dayanışma geleneğine dönüştü" dedi.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop'ta geleneksel olarak ramazan ayında gerçekleştirilen ve kentin simgesi haline gelen "Helesa yürüyüşü", bu yıl SMA hastası Uras Çağrı için düzenlendi. Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi önünden başlayan etkinliğe Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, eşi Özlem Gürbüz ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, etkinliğe ilişkin, şunları söyledi:

"Sinop'ta 7'den 77'ye herkes Uras'ın çağrısına, çığlığına ses oldu. Yüzde 6'larda olan kampanyada sizlerin katkılarıyla, tüm vatandaşlarımızın katkılarıyla yüzde 85, 86 seviyesine geldik. Helesa geleneği bir dayanışma, bir birlikteliğin iz düşümü. Çok da yakıştı, bu sene Uras Çağrı bebeğe bir dayanışma geleneğine dönüştü. Biz her ramazan ayının 15'inde yaptığımız ve yılda bir sefer yaptığımız etkinliği yarın Sakarya Caddesi'nin başlangıcında yine saat 20.00'de sizleri orada beklemek istiyorum. Orada birlikte olacağız. Uzun zamandır gerçekleşmeyen sadece Gazi Caddesi, Kurtuluş Caddesi ile biten etkinliğimiz yarın akşam Sakarya Caddesi boyunca devam edecek. Bu akşam da Kurtuluş Caddesi'nden itibaren Gazi Caddesi yani halk deyimiyle Aşıklar Caddesi arka sokağında da Doktor Ahmet Öz Caddesi'nden Uğur Mumcu Meydanı'nda sonlandıracağız. Ramazan ayı içerisinde Uras Çağrı bebeğimizin desteklediğimiz kampanyasını yüzde 100'e tamamlamak istiyoruz. Sizlerin desteğiyle, sizlerin birlikteliğiyle oluşturduğumuz komitenin de komisyonun da organizasyonuyla birlikte bunu gerçekleştireceğiz."

