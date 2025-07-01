Sinop\'ta Hayvanlar İçin Çöp Toplayan Kadın

Sinop'ta 14 senedir, çöpten topladığı artık yemeklerle kendisinin ve komşularının hayvanlarını besleyen Asiye Köstek, bulduğu hurda malzemelerle de geçimini sağlıyor.

Köstek, 14 senedir kendisinin ve komuşularının beslediği hayvanlar için çöpten artık yemek topluyor. Ayrıca eşinin rahatsız olması dolayısıyla, çöpte bulduğu hurda eşyaları da satarak geçimini sağlıyor. Çocuk bakım parası aldığını da ifade eden Köstek, eşinin dizlerinden rahatsız olması sebebiyle düzenli olarak çalışamadığını aktardı. Köstek, "Hurda topluyorum, tavuklara ekmek topluyorum. Kedilere, tavuklara hepsine veriyorum. Çöpte bulduğum ekmekleri şunu bunu veriyorum. Tavuklarım kendimin, diğerleri komşularımın. Buraya geleli 14 sene oldu. Hayvanlara çöpten topladığım yemek, ekmekleri veriyorum. Ayakta kalmak mecburiyetindeyim. Eşim var ama yeterli çalışamıyor. 108 nolu sokakta oturuyorum. Eşim 3 gün çalışıyor, 5 gün çalışamıyor. Problemi dizlerinden kaynaklı. Ev kendimin. Binbir meşakatle zamanında yaptık. O da yalan olmasın, çıkan bir paradan dolayı o arsayı alabildik. Yoksa alamazdık. O evde olmazdı. Biriktirdiğimiz parayla o evi yaptık. Ev hanımıyım. Eşime de destek olarak iki tavuk bakıyorum. Yumurtasını satıyorum, yiyorum. Böyle gidiyor hayatımız" ifadelerine yer verdi. - SİNOP