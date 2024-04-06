Sinop'ta Helesa Geleneği Öğrencilere Burs Olarak Verilecek

MUSTAFA USTA
UNESCO Kültür Mirası listesine giren Sinop'a özgü önemli bir gelenek olan "Helesa" bir diğer adı ile "Sellime Çıkma" geleneği Sinop'ta düzenlendi. "Helesa yürüyüşü öncesi konuşan Türkiye Yardım Severler Derneği Sinop Şubesi Başkanı Sevim Ünaldı, "Benim üniversitede 25 öğrencim var. Bu sene 10'u mezun olacak. Yine 20 öğrenci alacağım. Her sene bu rakam mali durumdan dolayı artıyor. Ben burs vermeye başladığımda 100 lirayla başlamıştım, şimdi bin lira. Öğrenci sayımız ise önceden 15'di, şimdi 25. Ama bu sene kalabalık olacağını sanıyorum. Çünkü durumlar kötü" dedi.
UNESCO Kültür Mirası listesine giren Sinop'a özgü önemli bir gelenek olan "Helesa" bir diğer adı ile "Sellime Çıkma" geleneği Sinop'ta düzenlendi. Helesa etkinliğinden toplanan bağışlar maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs olarak verilecek. Helesa etkinliğine Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz eşi Özlem Gürbüz, Dostluk ve Hemşerilik Derneği onursal Başkanı Özer Gürbüz, Türkiye Yardım Severler Derneği Sinop Şube Başkanı Sevim Ünaldı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK VERİLECEK
Sinop Belediyesi, Sinop Dostluk ve Hemşerilik Derneği ve Türkiye Yardım Severler Derneği Sinop Şubesi tarafından düzenlenen ve Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi önünden başlayan Helesa yürüyüşü öncesi konuşan Türkiye Yardım Severler Derneği Sinop Şubesi Başkanı Sevim Ünaldı, şunları söyledi:
"Helesa etkinliği Sinop'a özgü bir şey. Onun için herkes memnun ve bu etkinliği istiyorlar. Onun için bu etkinliği yapıyoruz ve gelen gelir de üniversitede okuyan öğrencilerimize gidecek. O bakımdan mutluyuz. Annesi babası olmayan öğrencilerimiz var. Sırf annesi olup da bir yerde çalışmayan öğrencimiz de var. Benim üniversitede 25 öğrencim var. Bu sene 1'u mezun olacak. Yine 20 ğrenci alacağım. Her sene bu rakam mali durumdan dolayı artıyor. Ben burs vermeye başladığımda 100 lirayla başlamıştım, şimdi bin lira. Öğrenci sayımız ise önceden 15'di, şimdi 25. Bir ara 35 olmuştu. Mezun ettik. Baktık ki, işin içinden çıkamıyoruz biraz düşürdük. Ama bu sene kalabalık olacağını sanıyorum. Çünkü durumlar kötü. Yalnız bununla kalmıyor ki, bursu veriyoruz bazen kitap ihtiyacı oluyor. Kitap alıyoruz. Üst baş alıyoruz. Böyle çocuklarım da var içlerinde. Onun için çok zor."
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Aslında bu gelenek Sinopluların yüzyıllardır birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ruhuyla yaşattıkları yüce bir değer. Bu helesa geleneğini bugün sizlerle birlikte yaşattıkları için Sinop hemşehrilik ve dostluk derneğine, yönetim kurulu başkanı Mustafa Terkan hocamıza, aynı zamanda onursal genel başkanı sevgili büyüğüm Özer Gürbüz beye ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Sizlerle her gün artan, her gün coşkuyla kutlanan bu etkinliğe katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kadir gecemiz mübarek olsun" dedi.
Helesa manileri eşliğinde Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi önünden Gazi Caddesine kadar yürüyen topluluk, esnaflardan ve vatandaşlardan bir miktar bahşiş topladı.
Son Dakika › Yerel › Sinop'ta Helesa Geleneği Öğrencilere Burs Olarak Verilecek - Son Dakika
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