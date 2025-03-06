Haber: Mustafa USTA
(SİNOP) - Sinop'un Türkeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelanda 3 ev yıkılırken, 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesi Düz köyünde gece saatlerinde meydana gelen heyelanda, 3 ev ve 1 samanlık zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, zarar gören evlerden ilk etapta 2 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Göçük altında kalan karı-koca 2 kişi içinde ekipler zamanla yarıştı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından göçük altında kalan karı koca da kurtarıldı.
Heyelanda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Yerel › Sinop'ta Heyelan: 3 Ev Yıkıldı, 4 Yaralı - Son Dakika
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