Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta, emekli orman işletme şefi Hikmet Kaya'nın meslek hayatını ve doğaya kazandırdığı değerleri konu alan "Toprak Yeşerince" belgesel filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından "Doğaya Adanan Ömürler" başlıklı panel düzenlendi.

Sinop Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Boyabat ilçesinde görev yaptığı yıllarda köylülerin de desteğiyle yaklaşık 25 milyon fidanı toprakla buluşturan emekli orman işletme şefi Hikmet Kaya'nın çalışmaları ele alındı.

Belgesel gösteriminin ardından, "Doğaya Adanan Ömürler" paneli düzenlendi.

Programa, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Belediye Başkan Yardımcıları Arda Bozkurt, Hikmet Karaduman ve Aysun Özsönmez, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, TEMA Vakfı Sinop İl Temsilcisi Özgür Cebeci, belgesel film yapımcısı Caner Özdemir, emekli ağaçlandırma şefi Hikmet Kaya, Orman Mühendisi Fatma Karahan ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"HİKMET KAYA İŞİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPTIĞINI GÖSTERDİ"

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü bir kez daha yinelemek istiyorum: 'Memleketini en çok seven, işini en iyi yapandır.' Hikmet abiye de bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten işini ne kadar iyi yaptığını bir kez daha gösterdi. Boyabat'ta, İç Anadolu'nun sosyolojisini de dikkate alarak böyle bir çalışmayı hayata geçirmek kolay değildir. O topraklarda, büyük zorlukları göze alarak bu çalışmaları yürütmek gerçekten çok kıymetli. Kendisini bir kez daha takdir ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ormancılık çalışmalarına da değinen Gürbüz, endüstriyel plantasyonlar, orman yangınları sonrasında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları ve orman varlığının artırılmasının önemine dikkati çekti. Kaya'nın diktiği ağaçların tohumlarından yeni ağaçların yetiştiğini gördüğünü belirten Gürbüz, bu durumun yapılan ağaçlandırma çalışmalarının kalıcılığı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Fıstık çamlarının bölge ekonomisine katkısına da değinen Gürbüz, orman işçiliğinin yanı sıra fıstık çamı üretimi ve hasadının da köylüler ile yöre halkı için önemli bir ekonomik kaynak oluşturduğunu söyledi.

"BU HİKAYENİN DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMASINI İSTEDİM"

Belgesel film yapımcısı Caner Özdemir de filmde Hikmet Kaya'nın meslek hayatını ve ormancılık alanındaki çalışmalarını ele aldıklarını belirtti. Gösterilen görüntülerin belgeselin belirli bölümlerinden oluşan bir kesit olduğunu ifade eden Özdemir, projenin Bakanlık desteği de aldığını kaydetti.

Gerçekleştirilen özel gösterimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, "İzleyicilerin ve Hikmet amcanın beğenisi beni oldukça mutlu etti. Önümüzdeki süreçte belgeseli daha fazla kişiye ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Benim yola çıkma amacım, Hikmet Kaya'nın azmini ve mesleğindeki başarısını daha görünür kılmaktı. Sosyal medya mecralarında kendisiyle ilgili paylaşımlar çok fazla olsa da böylesine önemli bir hikayenin daha geniş kitlelere duyurulması gerektiğini düşündüm. Bu nedenle bir belgesel film hazırlanmasının önemli olduğuna inandım" diye konuştu.