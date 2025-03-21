Sinop'Ta İmamoğlu'na Gözaltı Protesto Edildi - Son Dakika
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Sinop'Ta İmamoğlu'na Gözaltı Protesto Edildi

Sinop KESK Platformu ve diğer sivil toplum kuruluşları, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Protestoda yapılan konuşmalarda, Türkiye'nin demokrasiye uzaklaştığı vurgulandı ve haksız uygulamaların eleştirildiği ifade edildi.

21.03.2025 15:28  Güncelleme: 16:32
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Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop KESK Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, "Uydurma belgeler, uydurma delillerle bir sürü belediye başkanı ve demokrat gözaltına alındı. Hukuk yok, ne olacağı belli değil, ne zaman çıkacakları, neyle suçlandıkları da belli değil. Böyle bir ortamda da zaten bunun bir hukuk olmadığını bildiğimiz için bizler de bu yapılan haksızlığı eleştiriyoruz ve protesto ediyoruz" dedi. Birleşik Emekliler Sendikası Sinop Temsilcisi Engin Güven ise, "Türkiye yaklaşık 20 küsur yıldır demokrasiden yavaş yavaş uzaklaşan bir tavrın içinde" diye konuştu.

Sinop Emek, Barış ve Demokrasi Platformu tarafından ve STK'ların birleşimiyle Sinop Uğur Mumcu Meydanı'ndan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterildi. Gerçekleşen protestoya Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, platform üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar "Direne direne kazanacağız" sloganları attı. Basın açıklamasından sonra ANKA Haber Ajansına konuşan Sinop KESK Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, şöyle konuştu:

"Bu haksız olaylar en son Ekrem İmamoğlu ile vücut buldu ama daha önce kayyumlarla, hukuksuz uygulamalarla, bürokrasideki haksız ve hukuksuz atamalarla AKP zaten adaletsiz yüzünü bize her zaman göstermişti. Bu son olaylarla da uydurma belgeler, uydurma delillerle bir sürü belediye başkanı ve demokrat gözaltına alındı. Hukuk yok, ne olacağı belli değil, ne zaman çıkacakları, neyle suçlandıkları da belli değil. Böyle bir ortamda da zaten bunun bir hukuk olmadığını bildiğimiz için bizler de bu yapılan haksızlığı eleştiriyoruz ve protesto ediyoruz. Hükümetin bu yapmış olduğu haksız, hukuksuz uygulamaları geri püskürtmeye çalışıyoruz."

"Türkiye demokrasiden yavaş yavaş uzaklaşan bir tavrın içinde"

Birleşik Emekliler Sendikası Sinop Temsilcisi Engin Güven ise, "Tarihi bir süreçten geçtiğimize inanıyorum. Hiç yaşanmaması gereken olaylar gerçekleşiyor. Türkiye yaklaşık 20 küsür yıldır demokrasiden yavaş yavaş uzaklaşan bir tavrın içinde. Maalesef vatandaş olarak hiç kimsenin özgürlüğünü, haklarını koruyabileceğine ve devam ettireceğine dair bir beklentisi olmadığını görüyoruz toplumda" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop'Ta İmamoğlu'na Gözaltı Protesto Edildi - Son Dakika

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