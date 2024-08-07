Sinop\'ta iskan konutları için kura çekilişi yapıldı

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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde inşa edilen 42 adet iskan konutunun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekiliş töreni gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Boyabat Barajı yapımı nedeniyle Saraydüzü ilçesinde inşa edilen 42 adet iskan konutunun hak sahiplerini belirlemek amacıyla noter huzurunda kura töreni yapıldı.

Törende konuşma yapan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Devletimizin en önemli önceliklerinden biri, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamaktır. Devletimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile Boyabat Barajı çalışmasından etkilenen vatandaşlarımızı mağdur etmemiş, Aşağıdarıçay, Yaylacılı ve farklı köylerimizden, 5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında hak sahibi olan hemşehrilerimizin tespitini yapmıştır. Saraydüzü ilçemizin Merkez Mahallesi'nde bulunan hazine adına kayıtlı taşınmaz, hemşerilerimiz için tahsis edilmiş ve hemen etüt çalışmaları başlatılarak, imar planı ve parselasyon işlemleri sonrasında proje hazırlanarak, 42 iskan konutunun yapımı tamamlanmıştır" diyerek ilk kurayı çekti.

Saraydüzü İskan Konutları'nda düzenlenen törene ayrıca; Saraydüzü Kaymakamı Ahmet Faruk Öksüz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, muhtarlar ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. - SİNOP