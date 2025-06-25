Sinop\'ta İzci Kampında Bayrak Töreni

Sinop'un Abalı köyünde düzenlenen izcilik kampında gerçekleştirilen bayrak töreni, doğayla iç içe unutulmaz anlara sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü'nün iş birliğiyle düzenlenen kampa katılan izciler, doğal yaşamın temel kurallarıyla uyumlu şekilde kamp hayatı sürdürüyor. Törene, izcilerin marşlar eşliğinde kamp alanına bayrak ve flamalarıyla giriş yapmaları renkli görüntüler oluşturdu. Liderlerine tekmil veren izciler, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağını göndere çekerek töreni başlattı.

Törende konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kampın çocuklar için sadece bir doğa etkinliği değil, aynı zamanda hayatı tanımaya yönelik önemli bir deneyim alanı olduğunu vurguladı.

İzciler, kamp sürecinde yakacak odunlarını kendi imkanlarıyla temin edip yemek sonrası ekipmanlarını temizlerken, doğadan topladıkları malzemelerle depolama alanları da inşa etti.

Düzenlenen törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, İl Müftüsü Paşa Bektaş ve kurum personeli de katılarak izcilerle birlikte etkinlik alanında gözlemlerde bulundu. - SİNOP