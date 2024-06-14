Sinop'ta Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümü kutlandı

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Sinop'ta, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı.

Sinop Valiliği önünde gerçekleştirilen tören, çelenk sunma ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, "Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece-gündüz sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma; üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Jandarma; üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca, canı pahasına her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır" dedi.

Törene, Sinop Barosu Av. Funda Öztürk Altuntaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, kurum müdürleri ve jandarma personeli katıldı. - SİNOP