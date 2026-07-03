Sinop\'ta Kabotaj Bayramı coşkusu: Yağlı direğin şampiyonu yine değişmedi

Sinop'ta, Kabotaj Kanunu'nun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel yağlı direğe tırmanma yarışmasında, son 10 yılın şampiyonu Önder Akkaya bu yıl da bayrağı kaparak 11. kez üst üste birinciliğe adını yazdırdı ve koç ödülünün sahibi oldu.

Türkiye genelinde coşkuyla kutlanan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Sinop'ta da Kabotaj Kanunu'nun 100. yıl dönümüne özel etkinliklerle kutlandı. Aşıklar Sahili'nde saat 18.00'de gerçekleştirilen organizasyona, il protokolünün yanı sıra vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi.

Kutlamalar kapsamında deniz içinde halat çekme, serbest yüzme ve geleneksel yağlı direğe tırmanma yarışmaları yapıldı. Çekişmeli anlara sahne olan deniz içi halat çekme yarışmasında, Sinop Belediyesi cankurtaranlarından oluşan takım rakiplerini eleyerek galibiyete ulaştı.

11 yıldır zirveyi bırakmıyor

Kutlamaların en çok ilgi gören ve merakla beklenen yağlı direğe tırmanma yarışmasında ise tarihi bir başarıya imza atıldı. Geçmiş 10 yıl boyunca direğin ucundaki Türk bayrağını kimseye kaptırmayan Önder Akkaya, bu yıl da zorlu mücadeleyi kazanarak üst üste 11. kez şampiyonluğunu ilan etti ve büyük ödül olan koçu almaya hak kazandı.

Etkinliklerin tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. Bayram kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular ile yıl boyunca kentte gerçekleştirilen kano ve yelken yarışlarında başarı elde eden genç atletler, ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. - SİNOP