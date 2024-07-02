Sinop'ta Kabotaj Bayramı renkli etkinliklerle kutlandı

MUSTAFA USTA
(SİNOP) - Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Saat 18.00'de başlayan etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Kabotaj Bayramı kutlamalarında yüzme, halat çekme ve yağlı direk yarışmaları yapıldı. Halat çekme yarışmasında Almira Gezi Teknesi takımı birinciliğe adını yazdırarak koç sahibi oldu. Erkekler serbest yüzme yarışında Bertuğ Ege Oğuz, birinciliği elde ederek çeyrek altın kazandı. Yağlı direk yarışmasında ise birinciliği, geçen senenin birincisi Önder Akkaya yeniden kazandı.
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