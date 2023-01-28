Sinop'ta Kalkan Balığının Kilosu 750 Liraya Kadar Çıktı, Vatandaş Dert Yandı: "Evimizde Eksik Olmazdı, Şimdi Anca Tezgahta Görüyoruz" - Son Dakika
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Sinop'ta Kalkan Balığının Kilosu 750 Liraya Kadar Çıktı, Vatandaş Dert Yandı: "Evimizde Eksik Olmazdı, Şimdi Anca Tezgahta Görüyoruz"

28.01.2023 16:52

Sinop'ta nadir olarak avlanan kalkan balığının kilosu iriliğine göre 750 liraya kadar çıktı. Balıkçı İbrahim Çoşkunarslan, "Nerden baksan tezgahtaki kalkanların toplam fiyatı 20-25 bin lira. Bunu kim alacak, zenginler alacak. Şu anda fiyat yüksek olduğu için kimse rağbet etmiyor. Fiyatlar yüksek" dedi. Sinoplu vatandaş ise “Evimizde hiç eksik olmayan balıktı ama bugün anca tezgahta görüyoruz. İnşallah çocuklarımıza da ansiklopedilerde gösterebiliriz bu vaziyette olursa” diye konuştu.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta nadir olarak avlanan kalkan balığının kilosu iriliğine göre 750 liraya kadar çıktı. Balıkçı İbrahim Çoşkunarslan, "Nerden baksan tezgahtaki kalkanların toplam fiyatı 20-25 bin lira. Bunu kim alacak, zenginler alacak. Şu anda fiyat yüksek olduğu için kimse rağbet etmiyor. Fiyatlar yüksek" dedi. Sinoplu vatandaş ise "Evimizde hiç eksik olmayan balıktı ama bugün anca tezgahta görüyoruz. İnşallah çocuklarımıza da ansiklopedilerde gösterebiliriz bu vaziyette olursa" diye konuştu.

Sinop açıklarında avlanan 2-3 ve 4 kilogramlık kalkan balıkları iriliğine göre kilogramı 600 ve 750 TL'den satışa sunuldu. Balıkçı İbrahim Çoşkunarslan, balıklarda eskisi gibi bolluk yaşanmadığını belirterek şunları söyledi:

"FİYAT YÜKSEK OLDUĞU İÇİN KİMSE RAĞBET ETMİYOR"

"Kalkan balıkları bu aralar biraz pahalı. Kilogramı 600 liradan başlıyor, 750 liraya kadar çıkıyor. Tabi bunlar boyuna göre. Balık irileştikçe parası da o kadar yüksek oluyor. Şu anda iri kalkan balıklarının kilogramı 750 lira, ufak balıkların kilogramı 600 lira. Şu anda tezgahta toplam 30 kilogram kalkan var. 4 kilogramlık kalkan var. 1 kilogram 700 gram, 2 kilogram 500 gram, boyuna göre değişiyor. Nerden baksan tezgahtaki kalkanların toplam fiyatı 20- 25 bin lira. Bunu kim alacak, zenginler alacak. Şu anda fiyat yüksek olduğu için kimse rağbet etmiyor. Fiyatlar yüksek. Alım gücü zayıf tabi ki de."

"İNŞALLAH ÇOCUKLARIMIZA DA ANSİKLOPEDİLERDE GÖSTEREBİLİRİZ"

Balıkçı tezgahına gelen Engin Kan ise şunları söyledi:

"Kalkan balığının kilogramı 750 lira. Ben bunu nasıl alabilirim, mümkün mü? 750 lirayı buna verdikten sonra geri kalan 1 ayımda ben ne yiyeceğim? Kazandığım ne ki? Ne kazanıyoruz ki bu paraları vereceğim? Özlediğimiz bir lezzet evet. Çocukluğumuzun lezzetleri. Evimizde hiç eksik olmayan balıktı ama bugün anca tezgahta görüyoruz. İnşallah çocuklarımıza da ansiklopedilerde gösterebiliriz bu vaziyette olursa."

Görüntü dökümü:

*İbrahim Çoşkunarslan

*Engin Kan

*Detay görüntüler

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Sinop'ta Kalkan Balığının Kilosu 750 Liraya Kadar Çıktı, Vatandaş Dert Yandı: 'Evimizde Eksik Olmazdı, Şimdi Anca Tezgahta Görüyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Kalkan Balığının Kilosu 750 Liraya Kadar Çıktı, Vatandaş Dert Yandı: "Evimizde Eksik Olmazdı, Şimdi Anca Tezgahta Görüyoruz" - Son Dakika
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