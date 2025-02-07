Sinop'ta Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

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Sinop'ta tuğla yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesinde tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.45'te Sinop-Gerze yolu Yaykıl köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.G'nin kullandığı 55 JF 085 plakalı kamyon, Sinop'tan Gerze istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza sırasında kamyonda bulunan tuğlalar yola saçılırken, sürücünün araç içinde mahsur kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü B.G, ekiplerin yoğun çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın olduğu bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yola saçılan tuğlaların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.