Sinop\'ta Kar Mağdurları Jandarma ile Kurtarıldı

Yerel

Sinop'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından kurtarıldı.

Sinop'un yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Erfelek ilçesi Soğucalı köy yolunda araçları arızalanan vatandaşlar, mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından, araçları arızalanan ve yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Erfelek ilçesi Yeniköy'de ikamet eden ve diyaliz tedavisine gidecek olan vatandaş da servis aracına jandarma tarafından ulaştırıldı. Kar yağışı yaşanan bölgelerde jandarma ekipleri devriye ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. - SİNOP