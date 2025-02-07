Sinop'ta Kar Mağdurları Jandarma ile Kurtarıldı - Son Dakika
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Sinop'ta Kar Mağdurları Jandarma ile Kurtarıldı

Sinop\'ta Kar Mağdurları Jandarma ile Kurtarıldı

Sinop'ta kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

07.02.2025 22:02
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Sinop'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından kurtarıldı.

Sinop'un yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Erfelek ilçesi Soğucalı köy yolunda araçları arızalanan vatandaşlar, mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından, araçları arızalanan ve yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Erfelek ilçesi Yeniköy'de ikamet eden ve diyaliz tedavisine gidecek olan vatandaş da servis aracına jandarma tarafından ulaştırıldı. Kar yağışı yaşanan bölgelerde jandarma ekipleri devriye ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Kar Mağdurları Jandarma ile Kurtarıldı - Son Dakika

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