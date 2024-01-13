Sinop'ta kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

SİNOP - Sinop'ta kar yağışı sebebiyle kent merkezinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Ada ve Zeytinlik Mahallelerinde oturan araç sürücüleri, kar yağışından olumsuz etkilendi. Kış lastiği olmayan bazı araçlar kaydı, ya da yolda kaldı, maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yetkililer araç sahiplerinin mecbur kalmadıkça araçlarını kullanmamaları önerdi.

Kent merkezi Paşa Tabyaları mevkiinde bir araç yolun kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters dönerek metrelerce sürüklendi. Araçtan çıkarılan 2 kişi hafif yaralı olarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayrıca, Hastane Kavşağı'ndan dönmek isteyen sürücü Recai Taşkın, yolun kaygan olmasından dolayı virajı alamayarak yolun sol tarafında bulunan kaldırıma vurarak durabildi.