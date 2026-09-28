Sinop\'ta kıyı belediyeleri çalıştayı düzenlendi, ortak politika hedefleniyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Sinop Belediyesi ev sahipliğinde "Kıyı Kentleri Politikaları Çalıştayı" düzenlendi.

Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, kıyı belediyelerinin karşı karşıya olduğu sorunlar, yerel deneyimler ve ortak politika önerileri ele alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayın açılışında konuşan TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, çalıştayın TBB bünyesinde oluşturulan Kıyı Kentleri Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Kıyı belediyelerinin karşı karşıya olduğu sorunları birlikte değerlendirmeyi, yerel deneyimleri paylaşmayı ve bu deneyimlerden hareketle ortak politika önerileri geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Arslan, çalıştaydan çıkacak sonuçların merkezi yönetime aktarılması açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Kıyı kentlerinin ekonomik yaşam, ulaşım, turizm, kültürel etkileşim ve kamusal yaşam açısından önemli alanlar olduğunu belirten Arslan, bu alanlardaki yoğun kullanımın çevresel ve kentsel baskıları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Arslan, "Kıyı belediyelerimizin karşı karşıya olduğu sorunları birlikte değerlendirmeyi, yerel deneyimleri paylaşmayı ve bu deneyimlerden hareket ederek ortak politika önerileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği'nin önemli görevlerinden bir tanesi de belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve onların taleplerini merkezi yönetime iletme konusunda aracılık işlevi görmektir. Dolayısıyla buradan çıkacak sonuçlar, oluşacak politikalar açısından bize de bir yön çizecek önemli bir çalışma" dedi.

"KIYILAR ANAYASAL BİR HAKTIR"

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise kıyılarda sanayileşme ve kentleşmenin artmasının kent gelirlerine katkı sağladığını ancak bunun yaşam kalitesi ve ortak kullanım alanları üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabildiğini söyledi.

Kıyı alanlarının yönetiminde merkezi ve yerel yönetimlerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Gürbüz, "Kıyılar anayasal alanlardır, anayasal bir haktır. Kıyıların yönetimi kimde olacak? Bir genel idare var ama yerel yönetimler de var, sorumluluk sahasında. Burada bazen genel idareler kıyıları vermek istemiyorlar" dedi.

Sinop Belediyesi olarak kuzey sahillerine ilişkin yaklaşık 8 yıl önce yapılan protokolü yeniden hayata geçirdiklerini belirten Gürbüz, süresi dolmak üzere olan protokol kapsamında verilen taahhütleri yerine getirdiklerini söyledi. Gürbüz, geçen aylarda güney sahilleri için de protokol yaptıklarını belirterek, "Hem kuzey sahillerimizi hem güney sahillerimizi Sinop Valiliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bize tahsis etti. Bu çok önemli bir gelişmeydi" diye konuştu.

Merkezi ve yerel yönetimlerin ortak akılla hareket etmesinin önemine dikkati çeken Gürbüz, plaj ve rekreasyon alanlarına ilişkin projelerin kabul edilmesi ile kuzey ve güney sahillerinin tahsis edilmesinin Sinop açısından önemli olduğunu ifade etti.