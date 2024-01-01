 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop'ta Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği Sinop Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programına, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mehmet Baki Öztürk, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Medet Bulut ve vatandaşlar katıldı. Programda yapılan konuşmalarda Mekke'nin fethinin önemi vurgulandı ve Kudüs'ün işgal altında olduğu dile getirildi.

Sinop\'ta Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi
01.01.2024 - 03:42,
Abone Ol

Sinop'un Boyabat ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği Sinop Temsilciliği tarafından " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

15 Temmuz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mehmet Baki Öztürk, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Medet Bulut, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda hafız Ali Pamuklu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mehmet Baki Öztürk, "Mekke'nin fethi kansız olarak gerçekleştirilmiş tek fetihtir. Mekke'nin fethi Kudüs'ün fethinin müjdecisi, İstanbul'un fethinin müjdecisi, Kisra'nın yani İran'ın fethinin müjdecisi ve Yemen'in fethinin müjdesidir. Dolayısıyla Mekke'nin fethi bütün fetihlere kaynaklık edecek bir fetihtir." dedi.

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Medet Bulut ise yaptığı konuşmada, İslam aleminin içinde bulunduğu durumu ortaya koydu. Bulut, "Bugün yeryüzünde siyonist ve emperyalist zulmün ve terörün tüm yüzlerini gördüğümüz zamanlardan geçmekteyiz. İslam alemi ve mazlum coğrafyalar her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ediyor. İlk kıblegahımız Mescid-i Aksa, kutsal toprağımız Kudüs, Filistin; Gazze uluslararası camiada meşruiyeti bulunan ve devlet olarak tanınan, fakat gerçekte bir terör örgütü olan İsrail'in saldırılarıyla işgal ve mezalim altındadır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Mescid-i Aksa'nın işgal altına olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Mescid-i Aksa da Kudüs de Filistin toprakları da tüm ümmetin meselesidir" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anadolu Gençlik Derneği, Sinop, Mekke, Kudüs, Kültür, Etkinlik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi - Son Dakika


01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Son Dakika
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 04:19:08. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement