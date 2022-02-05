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Sinop'ta mübadelenin 99. yıl dönümü nedeniyle denize çelenk bırakıldı - Son Dakika

Sinop'ta mübadelenin 99. yıl dönümü nedeniyle denize çelenk bırakıldı

05.02.2022 13:48
Sinop'ta mübadelenin 99. yıl dönümü nedeniyle denize çelenk bırakıldı

Sinop'ta mübadelenin 99. yıl dönümü anısına denize çelenk bırakıldı.

Sinop'ta mübadelenin 99. yıl dönümü anısına denize çelenk bırakıldı.

Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği tarafından mübadelenin 99. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Valilik binası önünde başlayan program Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Sinop İskele Meydanı'nda denize karanfil bırakıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral, "Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan zorunlu nüfus mübadelesi (değişimi) sözleşmesinin üzerinden 99 yıl geçti. 100. yılın eşiğindeyiz. Bu sözleşme uyarınca Türkiye'de yerleşik Rum-Ortodokslar Yunanistan'a, Yunanistan'da yerleşik Türk-Müslümanlar Türkiye'ye gönderildi. 18 Ekim 1912 tarihinden sonra yurtlarını terk edenleri de kapsamına alan bu sözleşmeden yaklaşık 2 milyon insan etkilendi. Mübadeleye tabi tutulanlar; evlerini, iş yerlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanlarını, sevdiklerinin mezarlarını; kısaca yaşamlarını geride bıraktılar. Yaşamlarını yeniden kurmak için çok zor şartlara göğüs gerdiler. Mübadil olmanın acısını yaşayanların çocukları ve torunları olan bizler her yıl mübadelenin yıldönümlerinde anma ve hatıralarımızı paylaşma etkinlikleri düzenliyoruz" dedi. - SİNOP

Sinop'ta mübadelenin 99. yıl dönümü nedeniyle denize çelenk bırakıldı
Sinop'ta mübadelenin 99. yıl dönümü nedeniyle denize çelenk bırakıldı
Sinop'ta mübadelenin 99. yıl dönümü nedeniyle denize çelenk bırakıldı

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Yunanistan, Mübadele, Türkiye, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'ta mübadelenin 99. yıl dönümü nedeniyle denize çelenk bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta mübadelenin 99. yıl dönümü nedeniyle denize çelenk bırakıldı - Son Dakika
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