Sinop'ta Muhtarlara Teşekkür Belgeleri Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop'ta Muhtarlara Teşekkür Belgeleri Verildi

Sinop\'ta Muhtarlara Teşekkür Belgeleri Verildi

Sinop'un Gerze ilçesinde, köy içme suyu sistemlerini düzenli çalıştırarak hijyen standartlarını koruyan muhtarlara teşekkür belgeleri takdim edildi. Vali Mustafa Özarslan, muhtarların köylere temiz su sağlama konusundaki gayretlerinden övgüyle bahsetti.

23.11.2024 09:19  Güncelleme: 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde köy içme suyu sistemlerini verimli ve düzenli çalıştırarak depoların hijyen standartlarını koruyan muhtarlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan; köylerindeki içme suyu sistemini verim ve düzenli çalıştıran ve içme suyu depolarının hijyen standartlarını koruyan; köy sakinlerine temiz ve güvenilir içme suyu temin edilmesine üstün gayret gösteren, Gerze Yamacık Köyü Muhtarı Mahmut Saraç'a, Gerze Çırnık Köyü Muhtarı Ümit Dereli'ye, Gerze Abdaloğlu Köyü Muhtarı Erkan Ersoy'a teşekkür belgesi takdim etti.

Programda konuşan Vali Özarslan, "Valiliğimizce başlatmış olduğumuz proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından köylerimizdeki içme ve kullanma suyu depolarında kontrol ve denetimleri gerçekleştiriyoruz. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını koruma ve yaşam kalitesini artırma adına içme suyu depolarının düzenli temizliği ve bakımı büyük önem taşıyor. Bu sorumluluğu üstün görev bilinciyle yerine getiren değerli muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalışarak Sinop'umuzun her köyünde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gerze Belediyesi Sedat Işıdı Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, Gerze Belediye Başkan Vekili Hüseyin Celal Büyükkalfa, İl Genel Meclis Üyeleri Cumhur Kurt ve Sebahattin Belovacıklı, muhtarlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Mustafa Özarslan, Yerel Haberler, Sağlık, Güncel, Çevre, Yerel, Gerze, sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Muhtarlara Teşekkür Belgeleri Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
11:02 Eşiyle ilişki yaşayan avukatı adliye önünde öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan avukatı adliye önünde öldürdü
10:49 ABD’de azot gazıyla 3. idam tartışma konusu oldu ABD'de azot gazıyla 3. idam tartışma konusu oldu
10:49 Bahar Candan cezaevi sürecinin ardından konuştu Bahar Candan cezaevi sürecinin ardından konuştu
10:47 El Salvador, Bitcoin’den 10 milyar liradan fazla kar etti El Salvador, Bitcoin'den 10 milyar liradan fazla kar etti
10:38 Yenidoğan Çetesi’nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum Yenidoğan Çetesi'nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum
10:38 Çankırı’da cenazeye giden midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı Çankırı'da cenazeye giden midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı
10:32 Oyuncu Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz’un çekişmeli boşanma davası Oyuncu Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz'un çekişmeli boşanma davası
10:31 Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı’nın oğlu ile görüntülendi Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı'nın oğlu ile görüntülendi
10:23 Bitcoin fiyatında 100 bin dolarlık rekor an meselesi Bitcoin fiyatında 100 bin dolarlık rekor an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 09:53:30. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Muhtarlara Teşekkür Belgeleri Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.