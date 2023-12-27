 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop'ta nesli tükenmekte olan caretta caretta ölü halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta nesli tükenmekte olan caretta caretta ölü halde bulundu

Sinop'ta nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi kaplumbağa, sahilde kumun içinde ölü halde bulundu. Türkiye'de genellikle Akdeniz Bölgesi'nde görülen ve nesli tükenmekte olan caretta caretta ilk defa Sinop'un Akliman sahilinden görüldü. Caretta caretta, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından bulunduğu konumdan alınarak incelemeye götürüldü.

Sinop\'ta nesli tükenmekte olan caretta caretta ölü halde bulundu
27.12.2023 - 23:49,  Güncelleme: 23:59
Abone Ol

Sinop'ta nesli tükenmekte olan caretta caretta ölü halde bulundu

SİNOP - Sinop'ta nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi kaplumbağa, sahilde kumun içinde ölü halde bulundu.

Türkiye'de genellikle Akdeniz Bölgesi'nde görülen ve nesli tükenmekte olan caretta caretta ilk defa Sinop'un Akliman sahilinden görüldü. Caretta caretta, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından bulunduğu konumdan alınarak incelemeye götürüldü.

Caretta carettayı bulan Atilla Korkmaz, "Bugün değişiklik olsun diye Akliman sahiline gelmiştim. Sahilde yürürken bir cisim gördüm. Hafif bir şekilde etrafını eşelerken baktım ki kumun içerisinde büyük bir kaplumbağa var. Biraz daha eşeledim ve caretta caretta çıktı. Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım. Bu tür hayvanlar benim bildiği Antalya gibi sıcak bölgelerde daha çok olur. Daha sonra 112'yi arayarak arkadaşlara haber verdim. Onlar da yarım saat içerisinde geldiler ve olayı yerinde gördüler. Bu hayvan acaba nasıl öldü? Üstünden bir şey mi geçti? Nasıl geldi buraya. O meçhul" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Akdeniz Bölgesi, Türkiye, Akliman, Sinop, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta nesli tükenmekte olan caretta caretta ölü halde bulundu - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 00:28:14. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta nesli tükenmekte olan caretta caretta ölü halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement