Sinop'ta ödüllü e-spor turnuvası - Son Dakika
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Sinop'ta ödüllü e-spor turnuvası

18.05.2022 15:13
Sinop'ta ödüllü e-spor turnuvası

Sinop Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ödüllü E-Spor Gençlik Turnuvası başladı.

Sinop Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ödüllü E-Spor Gençlik Turnuvası başladı.

15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri dolayısıyla Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen 'E-Spor Gençlik Turnuvası' başladı. Ödüllü valorant turnuvasına katılan 5 takım ile 25 oyun sever, birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Başkan Vekili Osman Akçaoğlu, Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen turnuvada daha çok gence e-sporu sevdirmeyi amaçladıklarını ve eğlenceli bir gün geçirmeleri hedeflendiğini dile getirdi. Birinci takıma oyuncu klavyesi, ikinci takıma oyuncu faresi ve üçüncü takıma ise mouse pad hediye edileceği belirtildi. - SİNOP

Sinop'ta ödüllü e-spor turnuvası
Sinop'ta ödüllü e-spor turnuvası

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Kaynak: İHA

Gençlik Haftası, gençlik, Espor, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta ödüllü e-spor turnuvası - Son Dakika


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