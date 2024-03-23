Sinop\'ta okullarda güvenlik sorunu: Eğitim-İş Şube Başkanı açıklama yaptı

Yerel

MUSTAFA USTA

Eğitim- İş Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, "İlimizde merkez ilçede 3 farklı okulda istenmeyen bir takım olaylar yaşandı. Tabi bu olayların hepsinin ortak noktasında okullardaki güvenlik sorunu ön planda duruyor. Yaşanan olaylar gerçekten üzücü. Maalesef eğitim yuvalarında çocuklarımızın eğitimlerinde, orada çalışan personelin ortamlarının son derece güvensiz bir durum içinde olduğunu bize göstermiş oldu" dedi.

Eğitim-İş Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, Sinop kent merkezinde bir günde 3 okulda 3 farklı olayın gerçekleşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Eğitim-İş Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, şöyle konuştu:

"OKULLARDA GÜVENLİK SORUNU VAR"

Celal Şahbenderoğlu şunları söyledi:

"İlimizde merkez ilçede 3 farklı okulda istenmeyen birtakım olaylar yaşandı. Tabi bu olayların hepsinin ortak noktasında okullardaki güvenlik sorunu ön planda duruyor. Yaşanan olaylar gerçekten üzücü. Maalesef eğitim yuvalarında çocuklarımızın eğitimlerinde orada çalışan personelin ortamlarının son derece güvensiz bir durum içinde olduğunu bize göstermiş oldu. Yaşanmış olayların bir tanesinde bir velinin çocuğunun yapmış olduğu disiplinsizlik sonucu belki üste çıkmak için olsa gerek okuldaki idarecilere hakaret etmesi, sözlü saldırıda bulunması, araya giren kişilerin engellemesiyle belki de şiddetin o an önlenmesi gibi bir söz konusu durum oldu. Tabi bu oldukça üzücü. Eğitmenlerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize yapılmış bir saldırı girişimi bu. Bunun haricinde başka bir okulumuzda, bu ilk dediğimiz olay Anadolu lisesinde gerçekleşiyor, diğeri Sarı Saltuk Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen olayda ise bir proje kapsamında bir sergi açılmak isteniyor okulda, okul dışındaki bir kişi okula gelip o sergisini açmak istediğinde o serginin maalesef farklı amaçlara evrildiğini görüyoruz. Sergiyi yapan kişilerle öğrenciler arasında birtakım polemikler yaşanıyor. Türk Bayrağı üzerine bir polemikler yaşanıyor ve peşine ertesi gün öğrendiğimize göre o şahıs tekrar okula gelerek izinsiz bir şekilde çocukların bulunduğu boş bir sınıfa girip çocukları tehdit ediyor. Çocuklarla bir takım polemiklere giriyor. Bunlar son derece tehlikeli, sakıncalı ve yaşanmamış olması gereken olaylar maalesef okullardaki bu güvenlik sorunu yüzünden yaşanıyor.

"ÖĞRETMENE OLAN BU ŞİDDETİ DURDURUN DİYORUZ"

Bir başka olay da Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanıyor. Ben araştırmam sonucunda öğreniyorum ki okulda, çok büyük bir kompleksi olan geniş bir alanı bulan erkek ve kız yatılı öğrencilerin bulunduğu okulda gece bekçisinin olmadığını öğreniyoruz. Buraya eleman yetersizliği bahane edilerek buraya bu elemanlar gönderilmemiş onu öğreniyoruz. Bundan dolayı da bir çocuğun sabah saatlerinde okuldan kaçtığını veya kaçırıldığını öğreniyoruz. Tabi bu son derece tehlikeli ve gerçekten öğretmenleri de çaresiz bırakan bir durum var maalesef. Sonuç olarak bir şekilde bu olaylar dönüp dolaşıp öğretmenlere yansıtılıyor. Hep merkezi öğretmenler oluyor. Bizim de en çok canımızı sıkan nokta da bu. Bazı kişilerin görevini tam yapmamasından kaynaklı olan bir takım olumsuzluklar dönüp dolaşıp öğretmenlere fatura edilmeye çalışılıyor. Öğretmenler, öğrenciler bu durumdan mağdur olmasına rağmen bazı insanlar okullarda bu şekilde hareketlerde bulunabileceğini, gidip öğretmenleri tehdit edebileceklerini, öğrencileri tehdit edebileceklerini kendilerine hak olarak görüyorlar. Bizi en çok rahatsız eden kısım da bu zihniyet. Bu zihniyetle biz mücadele ediyoruz. Edilmesi için de topluma çağrıda bulunuyoruz ve bu hususta pazartesi günü Eğitim-İş Sendikası ve diğer katılımcı sendikaları da davet ettik ve bir basın açıklaması yapmayı planlıyoruz. Öğretmene olan bu şiddeti durdurun diyoruz. Çünkü gerçekten Sinop'ta yaşanan olaylar, kulağımıza gelen olaylar ve gelecekte yine birçok olay yaşanması endişesini yaşıyoruz. Bu ortamda ve bir takım tedbirlerin alınmasını, toplumunda okul yuvalarına biraz daha saygılı davranmasını bekliyoruz. Çözümü bu şekilde şiddet kullanarak, zorbalıkla bu şekilde bu işleri çözüme getirebileceklerini hiçbir zaman sanmasınlar. Bunlar tabi birtakım idari ve adli makamlara da intikal etmiş olaylar. Bunların da takibini yapacağız sendika olarak hangi aşamalara geldiğini. Tabi dediğim gibi toplumun da okullarımıza, öğretmenlerimize saygılı davranmasını istiyoruz."