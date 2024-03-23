Sinop'ta ölü yunus balığı kıyıya vurdu - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta ölü yunus balığı kıyıya vurdu

Sinop'ta kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu. Sinop Stat mevkiinde gezintiye çıkan bir vatandaş deniz kenarında ölü bir yunus gördü. Ölü yunusu gören vatandaş, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilisi, ölü yunusu inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden aldı. Yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.

23.03.2024 23:45  Güncelleme: 23:46
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Sinop'ta ölü yunus balığı kıyıya vurdu

SİNOP - Sinop'ta kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu.

Sinop Stat mevkiinde gezintiye çıkan bir vatandaş deniz kenarında ölü bir yunus gördü. Ölü yunusu gören vatandaş, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilisi, ölü yunusu inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden aldı. Yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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