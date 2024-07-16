Sinop'ta otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
SİNOP - Sinop'ta 3 metre yükseklikten şarampole düşen ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Türkeli- Ayancık istikametinde otomobiliyle seyir halinde olan Ş.Ö. direksiyon hakimiyetini kaybederek Akçakese Köyü İkisu mevkiine geldiğinde yolun sağ tarafında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki şarampole düştü. Yaşanan trafik kazasından sürücü Ş.Ö. ve yolcu E.Ö. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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