Sinop'ta palamut bolluğu balıkçıları sevindirdi, fiyatlar 50 ila 150 lira arasında - Son Dakika
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Sinop'ta palamut bolluğu balıkçıları sevindirdi, fiyatlar 50 ila 150 lira arasında

Sinop\'ta palamut bolluğu balıkçıları sevindirdi, fiyatlar 50 ila 150 lira arasında
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Sinop'ta av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle yeni sezon hareketlendi; tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Balıkçılar, fiyatların 50-150 lira arasında olduğunu, vatandaşların uygun fiyatlı balıkları tercih ettiğini ve özellikle palamuda yoğun ilgi gösterildiğini ancak pazarlık edenlerin de bulunduğunu belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinoplu balıkçılar av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle yeni sezona hareketli başladı. Sezonun öne çıkan balığı palamut olurken, mezgit, barbun, istavrit ve hamsi de tezgahlarda yerini aldı. Balıkçılar, kilogramı 50 ile 150 lira arasında değişen palamuda vatandaşların ilgi gösterdiğini, ancak pazarlık yapmak isteyenler olduğunu söyledi.

Av yasağı 1 Eylül'de sona erdi, balıkçılarda hareketlilik başladı. Sezonun verimli geçtiğini aktaran balıkçılar, vatandaşın uygun fiyatlı balıkları tercih ettiğini aktardı. Balıkçı Savaş Özaltun, tezgahlarda palamut bolluğu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Palamutla birlikte mezgit, barbun, istavrit, hamsi geliyor tezgahlarımıza. Kültür balığı olarak levlek, çupra, somonlar da var. Palamut şu anda sezonun balığı. En pahalı olarak da 150 liradan sattık. Fiyatlar gün gün balığın olmasına göre 150 ile 50 lira arasında değişiyor. Ekonomik olarak ülke genelinde bir sıkıntı var vatandaşta para yok. Nakit para olayı yok. Geliyorlar kart çekiyorlar. Esnafta nakit para dönerse herkese nakit para döner. Ama kart olduğu zaman komisyon kesilir. Yani ekonominin halini zaten biliyoruz hepimiz. Her şey çok pahalı. Kutu pahalı, mazot pahalı. Bir kayıkta 30 kişi çalışıyor. Herkesin evi var, kirası var. Balık ne kadar para ederse balıkçı o kadar para kazanır. Balık ucuz olunca tabii bizim tayfa da üzülüyor."

Balıkçı İbrahim Coşkunarslan, "Bu sezon hayırlısıyla güzel başladık. Bu sene palamut bol. Karadeniz maşallah bu sene güzel palamut yapıyor. Fiyatlar da uygun. 75 lira, 100 lira. Vatandaşımızda talep çok. Bol bol ucuz ucuz palamut yiyorlar. Pazarlık eden var. Atıyorum 100 liraya satıyoruz 75 olur mu diyen var. 75'e satıyoruz. 50 olur mu diyen var. Vatandaşın hali biraz kötü. Bu paralara bile pazarlık ediyorlar." dedi.

Balıkçı tezgahına gelen Şeref Kara ise, "Bu sene çok bereketli. Balıkçılar memnun, halk memnun. Halk et yiyemiyor ama balığı yiyor. Balıklar 100 lira" diye konuştu

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Sinop, Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta palamut bolluğu balıkçıları sevindirdi, fiyatlar 50 ila 150 lira arasında - Son Dakika
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