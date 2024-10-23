Sinop'ta Palamut Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Sinop'ta Palamut Şenliği Coşkusu

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Sinop'ta düzenlenen Palamut Şenliği'nde 4 bin palamut ikram edildi, katılımcılar eğlendi.

23.10.2024 18:15
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Sinop'ta Palamut Şenliği: 4 bin palamut ikram edildi

SİNOP - Sinop'ta düzenlenen Palamut Şenliği'nde yaklaşık 4 bin adet palamut ikram edildi. Etkinlik boyunca katılımcılar horon ve halay ile doyasıya eğlendi.

Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde "Palamut Şenliği" düzenlendi. Şenlikte konuşan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmenin yanında öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırıcı etkinlikler de yapmaya devam ettiklerini söyledi. Sinop'un bir balıkçı kenti olduğuna dikkat çeken Taşdemir, bu yıl hamsinin az olması nedeniyle hamsi şenliği yerine palamut şenliği yaptıklarını ifade etti.

Etkinliğin öğrenciler için motivasyon kaynağı olduğunu belirten öğrenci Umutcan Şenuzar, "Burada öğrencilerin kaynaşması adına güzel bir etkinlik oluyor. Palamut yedik, gayet iyiydi. Önlerden biraz yer tuttuk; erkenden girdik, hemen aldık palamudumuzu. Ama 20 dakika bekledim, tekrar girmeyi düşündük ama şu an gözümüz kesmedi" diye konuştu.

Öğrenci Hakan Topkara, "Sinop Üniversitesi birinci sınıf öğrencisiyim. İnsanların kaynaşması için güzel bir etkinlik olmuş. Samsun'dan geliyoruz şenliğe, palamudu yedim; güzeldi" ifadelerine yer verdi.

Geçen sene az palamut olduğunu söyleyen öğrenci Ege Özceylan, "Bizim bulunduğumuz şehirde böyle etkinlikler olmuyor. Sinop Üniversitesi'nde geçen hafta da bir etkinlik oldu, güzel, memnunuz. Her yıl böyle olmasını istiyoruz; geçen sene biraz daha az palamut olmuştu, bu sene daha iyi" şeklinde konuştu.

Üniversitenin güzel etkinlikler düzenlediğini belirten öğrenci Enes Kankanas, "Bence çok iyi bir etkinlik oldu, üniversite öğrencilerinin kaynaşması için yararlı. Üniversitede güzel etkinlikler oluyor; bence bu, insanları Sinop'a bağlıyor. Ben Yozgatlıyım, biraz sıra var. Kaynak yapanlar da çok. Yarım saattir palamut sırası bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Adem Canpolat ise "Üniversite öğrencilerinin kaynaşması açısından yararlı bir etkinlik oldu. İnsanlar birbirini tanıyor; üniversite yeni başladı. Güzel bir etkinlik oldu ama sıra olmasa daha iyi olurdu. Erzurum'dan geldim ama İstanbul'da yaşıyorum" açıklamasında bulundu.

Şenliğe, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın eşi Reva Beray Özarslan, Vali Yardımcıları Abdullah Yüksel ve Ali Osman Bulat, akademisyenler ve öğrencileri katıldı.

Kaynak: İHA

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