Sinop\'ta Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Sinop'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Sinop Valiliği önünde düzenlenen törende günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, "Türk Polis Teşkilatımız, kurulduğu 1845 yılından bugüne kadar edindiği tarihi birikim ile her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek toplumun huzur ve güvenliğini, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlama, hukuk ilkeleri çerçevesinde bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak gibi çok önemli görevler üstlenmiştir. İlgili polis birimlerimiz, vatandaşlarımızın her derdinde koşup çaldığı ilk kapı, vatandaşın hukuk sistemiyle temas kurduğu başlangıç noktasıdır. Bilinmelidir ki Emniyet Teşkilatımız devletimize, milletimize ve değerlerimize karşı yapılan her türlü saldırıya karşı mücadelesini kararlılıkla devam ettirecektir. Ülkemizin milli menfaatleri uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anar, kahraman gazilerimiz ve şerefiyle mesleğini icra ederek emekli olmuş mensuplarımıza sağlık ve mutluluk temenni eder, halen görevi başında olan değerli mesai arkadaşlarıma yaptıkları kutsal görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

Törene, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, resmi kurum müdürleri ve emniyet personeli katıldı. - SİNOP